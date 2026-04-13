小米 Xiaomi 18 Ultra 再進化！連續光變長焦延續，多焦段無損畫面全直出
文章來源：Qooah.com
據數碼博主 @智慧皮卡丘 4月13日透露，小米下一代旗艦機型 Xiaomi 18 Ultra 將繼續採用連續光學變焦長焦方案，實現多焦段無損變焦，且所有焦段畫面均為光學直出，不依賴數碼裁切。
目前在售的 Xiaomi 17 Ultra 所搭載的連續光變長焦已收穫大量好評，其配備 1/1.4吋大底潛望鏡頭和 3G+5P 雙浮動鏡組，支援 75mm 至 100mm 的連續光學變焦範圍，精准覆蓋 75mm、85mm、90mm、100mm 這四個人像拍攝的經典焦段，全程無任何數碼裁切，每張照片都能以兩億像素直出。
小米官方曾表示，這是手機長焦領域最複雜的設計之一，需要三組鏡片協同運作：第一組負責基礎光焦度，第二組執行變焦，第三組承擔對焦與光學補償任務。三組鏡片之間的間距必須精密配合，才能在整個變焦行程及所有對焦距離上實現高解析力成像。
儘管零部件數量相比前代增加了約四成，但由於一顆鏡頭替代了兩顆鏡頭的功能，整體體積反而有所下降，最終令整機厚度減少 12%，相機 Deco 區域也隨之縮小。作為第二代產品，Xiaomi 18 Ultra 的長焦模組有機會進一步升級，向更小體積探索，力求實現更均衡的整機表現。
其他人也在看
企業郵件安全再升級！Google宣佈將Gmail全程加密功能推向Android、iOS行動平台
在桌機版推出滿兩年後，Google近期宣布將Gmail的「全程加密」 (E2EE)功能從網頁版延伸至Android與iOS App。這項功能目前主要針對訂閱付費版Workspace 的企業用戶提供，讓跨國企業、公部門或高度重視資安的組織，能直接在手機端透過原生的Gmail App撰寫與讀取加密信件。隨著行動辦公成為常態，這項更新不僅簡化安全郵件的處理流程，也讓Google在行動郵件資安競爭中，相比微軟Outlook或蘋果郵件展現更強的原生整合優勢。
HUAWEI Pura 90系列 Pura X Max 售價預測，由 4000 到 12000 全包圍
文章來源：Qooah.com 有數碼博主對 HUAWEI Pura 90 系列與 Pura X Max 的售價進行預測，覆蓋 4000 元至 12000 元(人民幣。下同)以上價位段，進一步完善華為高階手機產品線佈局。 本次預測的 Pura 90 系列包含三款機型，價格梯度清晰。標準版 Pura 90 主打中階高階市場，12GB+256GB 版本起售價 4188 元，12GB+1TB 頂配版本為 5688 元，滿足日常主流使用需求。Pura 90 Pro 規格全面升級，起售價 5988 元，16GB+1TB 版本達到 7988 元，適合追求性能與影像的用戶。定位更高的 Pura 90 Pro Max，起售價 6988 元，頂配版本售價 8988 元，對標頂級旗艦機型。 備受關注的 Pura X Max 定位超高階旗艦，核心作用是填補萬元以上至 HUAWEI Mate X7 之間的價格空白，避免與起售價 12999 元的 Mate X7 產生定價衝突。博主表示，若 Pura X Max 影像與整機性能對齊 Mate X7，售價必然突破萬元。其中 12GB+256GB 版本起售價 1088
第二款豆包手機 擬攜手榮耀
大陸科技公司字節跳動正與榮耀手機接洽，或將推出第二款原生搭載字節跳動旗下「豆包」模型的AI手機。此前，字節跳動已與另一家手機製造商中興通訊推出努比亞M153，但軟體應用端仍對AI掌握系統權限有所疑慮，一度遭到多款應用程式封殺。
OPPO Find X9 Ultra 官宣，三色可選，拼接工藝吸睛，哈蘇味濃
文章來源：Qooah.com OPPO 官微公佈了 Find X9 Ultra 的外觀設計海報，可以看到該機型延續家族式美學外觀設計語言，但材質和細節處理工藝進一步精進，整機質感得到提升。 Find X9 Ultra 為直角金屬中框，側邊還有一個亮橙色的實體快門按鍵，更加符合哈蘇經典相機的設計。鏡頭延續經典的環形設計，大地苔原背板為拼接式方案，有一條顯眼的金屬條進行了分割，兩邊分別為哈蘇與 OPPO 的標識。 Find X9 Ultra 可選擇大地苔原、極地冰川以及絨砂峽谷三款配色，其中大地苔原為全新的拼接式後蓋工藝，另外兩款為經典的原色設計。 Find X9 Ultra 作為 OPPO 的年度影像旗艦，拍攝是最主要的升級點。Find X9 Ultra 原生支援 10倍光學變焦，比上一代的 6倍光變更強，是目前移動攝影史上長焦拍攝極強的超大杯旗艦之一。 更大倍數的光學性能，可以給用戶帶來更自由的遠距離拍攝，畫面會更加的細膩，乾淨，成片率更高。結合哈蘇影調的深度調校，相信會在人像和風光攝影領域提供足夠自由的創作空間。 Find X9 Ultra 將於 4月21日發佈，敬請期待。
Steam Link測試版進駐蘋果Vision Pro，意外成為最佳Windows PC鏡像神器
Valve稍早正式針對蘋果Vision Pro釋出了Steam Link的早期測試版 (Beta)，讓玩家能輕鬆地將PC遊戲畫面無線串流至這款頭戴裝置上，並且透過是也更寬廣的虛擬畫面進行遊玩。令人驚喜的是，這不僅是遊玩傳統平面 (Non-VR)遊戲的絕佳途徑，更意外成為目前將Windows PC桌面完整「鏡像投射」到Vision Pro上最簡單，同時也是最順暢的解決方案。
馬斯克推通訊軟體 XChat 緯創、英業達受惠
特斯拉執行長馬斯克傳出將在本周五（17日）正式推出旗下首款通訊軟體XChat，且將強調無廣告、對話高密性、閱後即焚等相關功能，後續將有望加入AI功能。業界預期，隨著馬斯克持續拓展xAI版圖，對算力需求同步增加，帶旺緯創、英業達等供應鏈。
告別AI工具碎片化！ChatOn將iPhone變全方位AI工作站
圖／本報AI製圖（示意圖）商傳媒｜責任編輯／綜合外電報導隨著人工智慧（AI）應用日益普及，用戶常需在不同AI工具間切換，導致效率降低。對此，一款名為 ChatOn 的應用程式正嘗試整合主流AI模型，將 iPhone、iPad 與 Mac 等蘋果裝置轉化為高效的多模態AI工作站。 ChatOn 致力於解決AI工具碎片化的問題，將 GPT、Gemini、Claude 等多個頂級AI模型匯集於單一應用程式介面中，讓用戶無需頻繁切換。這款應用程式提供豐富的功能，涵蓋了日常工作與個人助理等多個面向，例如撰寫電子郵件、文件摘要、生成圖像及短影音，並能進行即時網路搜尋以獲取最新資訊。 為進一步提升用戶體驗，ChatOn 內建了提示詞庫，提供多種預設範本，協助用戶快速啟動常見任務，例如草擬訊息、腦力激盪創意或組織計畫。值得一提的是，ChatOn 還支援 AI 鍵盤整合功能，用戶可以直接在 Mail 或備忘錄等其他應用程式中生成回應，實現AI輔助的無縫體驗。 這項應用程式目前已可在 iPhone、iPad 和 Mac 上使用。針對有興趣的用戶，目前透過特定優惠碼，ChatOn 的五年訂閱方案僅需 98
OPPO A6s Pro 正式發佈！7000mAh電池+80W快充，滿級防水，1699元起
文章來源：Qooah.com OPPO 官方發佈 OPPO A6s Pro 機型，號稱顏值天花板。 外觀方面，OPPO A6s Pro 後蓋採用旗艦同款一體冷雕工藝，視覺觀感一體無縫，提供細膩絲滑的觸感，堪稱該價位的頂配。正面為頂部中央挖孔屏，底下邊框較寬一些。整機的重量約194g。 規格方面，OPPO A6s Pro 採用6.57吋直屏， 解像度為 2372 x 1080，支援 120Hz 刷新率。搭載天璣6360 MAX 處理器，運行 ColorOS 16 系統，官方號稱六年久用流暢。 續航方面，OPPO A6s Pro 內置 7000mAh電池，支援 80W 超級閃充。 拍攝方面，採用後置 5000萬像素主鏡 + 200萬像素黑白鏡頭。 OPPO A6s Pro 整機支援 IP69K/69/68/66 滿級防水。官方表示裝置支援超級暴雨觸控，可在 38種水、30倍紅色暴雨下使用手機。並且支援泥手觸控、手套觸控，充分滿足戶外使用。 此外，OPPO A6s Pro 支援 OPPO 山海弱網通信與山海輔助定位，讓打車定位準確率提升 56%、室內定位導航響應率達到 82%。還有兩輪電動車
蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽：台灣8名學子入圍創紀錄，從生成式AI輔助開發看見「創意為王」
隨著蘋果年度開發者大會WWDC 2026即將到來，展現全球年輕學子程式設計與創新能量的「Swift學生挑戰賽 (Swift Student Challenge)」也在日前正式公布獲獎名單。今年台灣學生的表現格外亮眼，共有8名學生成功入圍，創下歷年來最多台灣學生獲獎的紀錄。
全球首座核廢永久處置場 芬蘭安克羅即將試營運
（中央社記者巫祈麟赫爾辛基14日專電）自核能問世以來，核廢料去處始終是一道懸而未決的難題，全球近40萬噸核廢料，2/3至今仍積壓在臨時處所。全球首座深層地質核廢處理廠安克羅（Onkalo）即將試營運，預計數月內取得正式許可，將成為核電史上重要里程碑。
數位廣告龍頭易主？ Meta 2026年廣告營收可望超越 Google
【緯來新聞網】根據市場調研機構 Emarketer 的最新數據顯示，Meta 預計將在 2026 年
蘋果釋出 macOS 26.4.1 更新！修正 Wi-Fi 及 iCloud 異常問題
Apple 蘋果繼日前推出 iOS 26.4.1 與 iPadOS 26.4.1 後，如今也釋出 macOS 26.4.1，提供所有符合資格的 Mac 用戶
自帶「補光自拍鏡」！realme 16 5G規格、價格、開賣日一次看
realme宣布主打潮自拍體驗的 realme 16 5G 即將開賣。realme 16 5G 鎖定Z世代、大學生等熱愛自拍的年輕族群，以 Y2K 潮流風格為靈感，帶來同級罕見的規格配置，包括在旗艦級相機島上配置業界首創「補光自拍鏡」，搭配「比五 Say Hi」手勢輕鬆拍出 Y2K 氛圍高清自拍照；同時具備 Pro級 LumaColor 影像系統、大師影調模式及多款 AI 影像新玩法，從拍攝到成片
動手玩／CAPCOM科幻新作《人機迷網》PC版初體驗：獨創「駭入」玩法與NVIDIA路徑追蹤視覺震撼
自從CAPCOM在2020年首度公開這款充滿近未來風格的科幻遊戲以來，歷經多次延期，這部正式定名為《人機迷網》 (原名：Pragmata)的作品終於宣告將於2026年4月17日正式推出。這次我們有機會體驗針對媒體提供的PC版本試玩，除了揭開月面基地深處的劇情發展外，更要透過NVIDIA DLSS 4.5帶來的「路徑追蹤」 (Path Tracing)技術，檢視這款大作火力全開下的極致畫面表現。
蘋果智慧眼鏡再曝！4款設計同步測試 主打高級材質與AI功能
【記者趙筱文／台北報導】Apple正加速布局穿戴裝置市場，外媒引述《Bloomberg》Mark Gurman消息指出，蘋果目前正在測試至少四種不同款式的智慧眼鏡設計，主打高階材質與辨識度外型，預計最快今年底或2027年初亮相，並於2027年春夏正式上市。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
MLB》招牌指叉球發威！山本由伸狂飆23次揮空 對方教頭都服了
洛杉磯道奇隊日本王牌山本由伸今（15）日在主場面對紐約大都會，全場主投7.2局狂飆7次三振僅失1分，率領球隊以2比1險勝。他今日不僅燃燒本季新高的104球，更繳出追平生涯紀錄的單場23次揮空，讓大都會打線陷入徹底絕望。
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
獨家》張善為癱瘓神隱13年！蜻蜓哥哥鬆口：病況有起色
昔日憑藉《麻辣鮮師》中「蝌蚪」一角走紅的50歲藝人張善為，之後轉戰兒童台，以「黑皮哥哥」陽光、活潑形象帶動唱跳，深受大小朋友喜愛。然而就在事業穩定之際，他卻於2013年因突發疾病導致癱瘓，從此淡出演藝圈、音訊全無，至今已13年。曾與他合作、交情不錯的藝人宋翊彰（蜻蜓哥哥）接受《中時新聞網》專訪，首度透露其最新狀況：「聽說有比較好了。」