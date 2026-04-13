小米 Xiaomi 18 Ultra 再進化！連續光變長焦延續，多焦段無損畫面全直出

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據數碼博主 @智慧皮卡丘 4月13日透露，小米下一代旗艦機型 Xiaomi 18 Ultra 將繼續採用連續光學變焦長焦方案，實現多焦段無損變焦，且所有焦段畫面均為光學直出，不依賴數碼裁切。

目前在售的 Xiaomi 17 Ultra 所搭載的連續光變長焦已收穫大量好評，其配備 1/1.4吋大底潛望鏡頭和 3G+5P 雙浮動鏡組，支援 75mm 至 100mm 的連續光學變焦範圍，精准覆蓋 75mm、85mm、90mm、100mm 這四個人像拍攝的經典焦段，全程無任何數碼裁切，每張照片都能以兩億像素直出。

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小米官方曾表示，這是手機長焦領域最複雜的設計之一，需要三組鏡片協同運作：第一組負責基礎光焦度，第二組執行變焦，第三組承擔對焦與光學補償任務。三組鏡片之間的間距必須精密配合，才能在整個變焦行程及所有對焦距離上實現高解析力成像。

儘管零部件數量相比前代增加了約四成，但由於一顆鏡頭替代了兩顆鏡頭的功能，整體體積反而有所下降，最終令整機厚度減少 12%，相機 Deco 區域也隨之縮小。作為第二代產品，Xiaomi 18 Ultra 的長焦模組有機會進一步升級，向更小體積探索，力求實現更均衡的整機表現。