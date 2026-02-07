小米17 國際版前瞻，獨有全新專屬綠色

文章來源：Qooah.com

小米預計在即將到來的 MWC 2026 上，面向全球市場正式發佈 Xiaomi 17 與 Xiaomi 17 Ultra。而系列中的Xiaomi 17 Pro 與 17 Pro Max 兩款機型，預計仍將作為國行特供版本，不會推向國際市場。

根據近日曝光的渲染圖，Xiaomi 17 國際版在外觀配色上進行了專門規劃，將提供藍色、黑色，以及一款全新的綠色版本。相較之下，國行版則擁有黑、白、冰融藍和獨特的雪山粉四種配色。這意味著海外用戶將錯失白色與粉色版本，但可優先體驗這款具備獨特質感的綠色新機。

Xiaomi 17 在設計上迎來顯著提升。其採用了更易於單手握持的 6.3吋屏幕，機身厚度控制在 8.06mm，重量僅為 191克。通過運用超大R角設計、1.18mm 極窄四等邊以及四微曲包裹式中框。

屏幕是本次升級的核心亮點之一，Xiaomi 17 搭載了全新的小米 M10 發光體系，並行業首發了國產新型紅色發光主材。這使得屏幕的發光效率實現了行業領先，峰值亮度飆升至 3500nit，在正午戶外強光場景中，屏幕內容依然清晰可見。

核心性能上，Xiaomi 17全球首發搭載了 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，影像系統則配備了專業的 LEICA 三鏡，LEICA 主鏡為5000萬像素，LEICA 浮動長焦鏡頭為 5000萬像素，前置鏡頭為 5000萬像素，確保了從風景到人像的頂級畫質表現。