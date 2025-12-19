小米17 Ultra下週登場 官方證實再次攜手Leica

【記者趙筱文／台北報導】小米新一代旗艦手機 Xiaomi 17 Ultra 傳聞多時，近期終於迎來官方確認。先前市場盛傳該機將於12月26日在中國發表，如今小米已正式證實，Xiaomi 17 Ultra將於下週登場，但並未公布確切發表日期。

小米同步確認，Xiaomi 17 Ultra將持續與Leica徠卡展開影像合作。根據官方釋出的中文資訊解讀，新機在望遠鏡頭與夜間拍攝表現方面將有明顯升級，顯示影像仍是Ultra系列的核心戰場，主打遠距攝影與低光源拍攝實力再進化。

從目前已曝光的資訊來看，Xiaomi 17 Ultra近期已通過FCC認證，意味著除了中國市場之外，也具備後續走向國際市場的可能性。規格方面，市場傳出新機將搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，定位年度頂級旗艦。

相機配置同樣是焦點之一。Xiaomi 17 Ultra傳聞將延續大尺寸感光元件路線，主鏡頭可能採用1吋感光元件，搭配Leica調校，在解析力、動態範圍與夜拍細節上持續拉高門檻，劍指高階影像旗艦市場。

整體來看，Xiaomi 17 Ultra已進入發表倒數階段，隨著官方確認「下週登場」，相關規格與上市資訊可望在短時間內陸續揭曉。對於重視影像表現與極致硬體配置的用戶來說，這款新旗艦勢必會是年底智慧型手機市場的關鍵角色之一。

