小米17 Ultra來了！徠卡2億像素連續光學變焦 售價出爐

記者李鴻典／台北報導

小米公司今（25）天晚間正式發表17 Ultra，售價人民幣6999元（約新台幣29650元）起。

小米17 Ultra。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra今晚正式發布，作為小米與徠卡「戰略共創模式」下的首款作品，影像表現刷新行業記錄。小米17 Ultra打破了以往Ultra系列的「厚重身形」，機身厚度壓縮至8.29mm，較前代減薄11.3%，重量為223.4g。

機身採用包裹式金屬中框，搭配獨立圓形音量鍵與精緻高亮倒角，細節處呼應相機設計語言；相機Deco小型化並上移，減少握持遮擋，推出黑色、白色、冷煙紫、星空綠四款配色。

正面搭載6.85吋平面螢幕，配合大R角極窄邊設計，實現「四等邊直屏」視覺效果，分辨率2608×1200（接近2K）、420PPI，採用全RGB像素排列，實現938萬子像素，清晰度遠排列Pentile。

螢幕峰值亮度3500nits、1-120Hz LTPO自適應刷新率，預設全程DC調光（SVM<1），可選2160Hz高頻PWM調光，疊加萊茵三重護眼認證與圓偏振光技術，透過小米CMF 2025同色方案，實現生態設備ΔE<1的色彩一致性，解決「同色異點」解決生態設備ΔE<1的色彩一致性。

影像方面，小米17 Ultra實現從光學到演算法的全面升級。搭載與徠卡聯合研發的光影獵人1050L感測器，擁有1吋超大底、5,000萬像素，小米強調，挑戰「2026年最強主攝」，徠卡1吋光影大師，F1.67超大光圈，超高進光量，光影獵人1050L，搭載LOFIC 超高動態技術，夜景高動態照片，高光色彩不過曝，細節豐富細膩，高動態夜景視頻，逐幀調色，有電影級質感；特調“煙花模式”，爛出色彩。

小米17 Ultra搭載LOFIC 超高動態技術。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra煙花模式。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra煙花模式樣張。（圖／翻攝自小米微博）

搭載徠卡2億像素光學變焦。1/1.4″超大底感應器，搭配3G+5P長焦光學架構，實現連續光學變焦，全程畫質清晰，無裁切損失。75mm -100mm焦段，中長焦全大底，真光學直出，200mm與400mm焦段，超長焦距接力，遠大底，真光學直出，200mm及400mm 焦段，超長焦距影望也清晰。

搭載第五代驍龍8至尊版，磅礴算力，能耗更低，雙路立體環形冷泵，持續重載應用，依舊冷靜，6800mAh小米金沙江電池，帶來超強續航能力。

支援90W有線快充+80W無線快充+22.5W有線反充+20W無線反充，相容90W PPS通用協定。

小米17 Ultra共推出三種規格：

12GB+512GB：6999元（約新台幣29650元）；

16GB+512GB：7499元（約新台幣31800元）；

16GB+1TB：8499元（約新台幣36000元）。

中國已開放預售，12月27日上午10點，正式開賣；台灣方面則還要等小米台灣正式公布。

