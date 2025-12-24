小米17 Ultra徠卡版現身 紅色可樂標來了

記者李鴻典／台北報導

小米持續為17 Ultra 加溫，小米今（24）天公布17 Ultra徠卡版黑色包裝盒，正面並列小米與徠卡「可樂標」。

小米今（24）天公布17 Ultra徠卡版黑色包裝盒。（圖／翻攝自小米微博）

小米日前宣布，小米x 徠卡影像策略合作升級，定檔12月25日19:00發表新一代小米夜神-小米17 Ultra；長焦光學系統將有顛覆性的創新，夜景畫質表現迎來巨大跨越。

小米今（24）天公布17 Ultra徠卡版黑色包裝盒，正面印有小米和徠卡「可樂標」Logo。小米說，這是，承自百年徠卡影像的靈感之作；這是，對專業攝影的極致追求，全新小米17Ultra徠卡版，開啟移動影像新篇章的時代經典，12月25日19:00，光影新傳奇誕生，一起見證。

小米17 Ultra徠卡版鏡頭Deco右側配有十分醒目的徠卡可樂標。（圖／翻攝自小米微博）

小米也釋出影片揭露，小米17 Ultra徠卡版鏡頭Deco右側配有十分醒目的徠卡可樂標，並採用浮雕工藝。小米強調，徠卡紅標，承載百年影像累積，銘刻在小米17 Ultra徠卡版之上。影像傳奇的全新篇章從這裡開始。

小米17 Ultra徠卡版鏡頭Deco右側配有十分醒目的徠卡可樂標。（圖／翻攝自小米微博）

