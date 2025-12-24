小米17 Ultra 影像規格解密，人像夜拍樣張公開

文章來源：Qooah.com

小米 17 Ultra 將正式亮相，這款新機在影像規格上迎來重磅升級，尤其在人像拍攝領域帶來突破性體驗。

作為小米迄今最薄的 Ultra 機型，其機身厚度僅 8.29mm，搭配後置小型化相機 DECO 與正面超大 R 角 2D 直屏，不僅握持手感舒適不擋手，整體設計也更為簡約精緻。影像核心規格上，新機主鏡採用與 LEICA 合作的 1 吋光影獵人 1050L 傳感器，搭載 LOFIC 超高動態技術，為畫質表現打下堅實基礎。

長焦部分的升級堪稱亮點，小米 17 Ultra 搭載行業首款 LEICA APO 光學認證手機鏡頭，配備 3G+5P 光學變焦鏡組與 1/1.4″ 大底，支援 2 億像素光學變焦。更值得稱道的是，它實現了 75mm、85mm、90mm、100mm 四大黃金人像焦段全覆蓋，且支援全焦段 2 億像素光學直出，通過連續光變技術達成無損變焦效果，這一獨家技術預計 2026 年將僅小米專屬使用。

官方公佈的夜景人像樣張充分展現了其強大實力，畫面純淨度高，意境十足，自然的虛化效果讓主體突出，背景過渡柔和。從參數來看，不同焦段下的樣張均有著出色表現，無論是 75mm 焦段 f/2.39 大光圈的細膩捕捉，還是 100mm 焦段 f/2.96 光圈的遠距離人像拍攝，都能在不同 ISO 與快門速度組合下，呈現清晰細膩、色彩真實的成像效果，為用戶帶來專業級的人像創作自由。

小米 17 Ultra 憑借在影像規格、機身設計上的雙重突破，有望成為高階旗艦市場中人像拍攝的標桿機型，為消費者帶來更具創造性的移動攝影體驗。