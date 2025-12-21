小米17 Ultra 拍攝樣張曝光，LEICA APO 認證長焦確認，下周發佈

文章來源：Qooah.com

小米集團總裁盧偉冰發佈了一張小米17 Ultra 在瀏陽拍攝的煙花樣張。

在照片中可以看到，煙花的色彩鮮明艷麗，暗部十分純淨噪點很少。前景的小朋友剪影邊線十分銳利，暗部細節得到保留。整體畫面眩光控制得當，可以稱為“新一代夜神”。

小米17 Ultra 繼續沿用小米15 Ultra 的夜神代號，其中主鏡和潛望長焦鏡頭會進一步升級。主鏡可能將採用1吋超級大底，搭載第三代 LOFIC 技術，可以更完整的記錄高光信息，不易出現畫面過曝。

LEICA 2億潛望長焦鏡頭大幅升級，鏡頭模組的體積比上代 15 Ultra 大了35%，並榮獲 LEICA APO 光學認證，這是 LEICA 最高等級的認證，代表著擁有更強的解析力和更真實的色彩表現。

其他規格方面，預計小米17 Ultra 採用 17 Pro Max 同款超級像素屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。小米17 Ultra 將於下周推出，敬請期待。