小米17 Ultra 用戶炎上，官方承認異響，但說這不是故障！

文章來源：Qooah.com

部分用戶反映 Xiaomi 17 Ultra 在晃動時會出現類似「啪啪」的異響，小米官方在「Xiaomi 17 Ultra系列答網友問」中對此現象進行了說明。

Xiaomi 17 Ultra 的主鏡與長焦鏡頭均支援 OIS 光學防震，並新增了長焦光學變焦結構。相機模組內部為 OIS 摩打、變焦摩打及 AF 對焦摩打的工作位移預留了必要空間，因此在用力晃動時，可能聽到鏡組位移產生的聲響。

這種現象在搭載 OIS 光學防震的手機中較為常見。而 Xiaomi 17 Ultra 採用的 LEICA 2億像素光學變焦結構會更繁瑣，其摩打預留空間從上代潛望式長焦的 1.5mm 增至 7mm，因此聲音相對更為明顯。

從先前公開的拆解可以看出，其 LEICA 2億像素連續光學變焦鏡頭體積較大，屬於3G+5P雙浮動鏡組的排列設計，後方由兩個獨立電機控制鏡組。其中第二組鏡片行程超過 3mm，第三組更達 5mm 以上，較大的鏡組活動空間是造成晃動聲的原因之一，也屬正常設計範圍內的物理現象。

當手機檢測到劇烈晃動時，相機模組會自動通電鎖定摩打位置，從而顯著減弱噪音。小米強調，這種情況不屬於產品故障，也不會影響產品壽命，用戶可以放心使用。