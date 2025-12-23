小米17 Ultra 真機外觀公佈，直屏確認，厚8.29mm

文章來源：Qooah.com

小米集團合伙人、總裁盧偉冰第一次公佈了 Xiaomi 17 Ultra 的外觀細節，並表示 Xiaomi 17 Ultra 的升級是兼顧從外觀到手感的各項體驗。

外觀方面，Xiaomi 17 Ultra 是直邊+直屏的外觀，採用了黃金大R角和極窄邊框，左上角有定制的 Ultra 標記，延續了 Xiaomi 17系列的以往的外觀設計風格。Xiaomi 17 Ultra 厚度僅 8.29mm，是歷代小米 Ultra 中最薄的一個，比上一代薄了 11.3%。這次配色有黑色、白色、星空綠、冷煙紫四款可供選擇。

據網傳其他規格方面，Xiaomi 17 Ultra 將會搭載近 7000mAh 的大容量電池，支援 100W 有線快充和 80W 無線快充，支援 IP68 防塵防水。可能會搭載超級像素屏幕，這個屏幕比傳統 2K 的清晰度更好，但功耗可以達到 1.5K 以下，還支援超聲波屏幕指紋。