小米17 Ultra 真機曝光，白色機身+居中大圓鏡頭模組

文章來源：Qooah.com

Xiaomi 17 Ultra 官宣將在下周正式發佈，作為小米旗下新一代頂級影像旗艦，Xiaomi 17 Ultra 影像硬件規格不容置疑，被官方稱為新一代「夜神」。Xiaomi 17 Ultra 是小米與 LEICA 在「戰略共創模式」下合作的第一個作品，在夜景畫質與長焦創作體驗上均實現了突破性提升，標誌著移動影像光學技術邁入了新階段。

小米集團副總裁兼 CMO 許斐通過其頭條賬號首次公佈了 Xiaomi17 Ultra 的真機影片。影片顯示，Xiaomi 17 Ultra 採用白色機身設計，後置鏡頭模組採用居中大圓形佈局，中央印有 LEICA 標識，機身左上角可能是「Ultra」的銘牌角標，頂部則對稱佈置了兩個閃光燈。

影像方面，Xiaomi17 Ultra 搭載後置三鏡系統，主鏡採用國產豪威旗艦傳感器 OV50X，配備了1吋超大底，還搭配了第三代 LOFIC 技術。Xiaomi17 Ultra 搭載的 LEICA 潛望式長焦鏡頭為2億像素，鏡頭模組體積較 Xiaomi 15 Ultra 增大約 35%，且已獲得 LEICA APO 光學認證。