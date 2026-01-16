小米REDMI Note 15 來了! REDMI Note 15 Pro首搭 iPASS 一卡通

小米旗下Redmi手機。資料照



小米推出全新 REDMI Note 15系列，全面升級的「小金剛」實力，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 同步搭載 Note 系列最大容量電池，成為兼顧續航與效能的「耐用」最佳拍檔，並透過全新感光元件與 AI Engine 深度運算加持。REDMI Note 15 Pro+ 5G 首度將 iPASS 一卡通虛擬卡功能整合至 Google 錢包，不僅支援大眾運輸使用情境，同步涵蓋多元日常支付場景。

廣告 廣告

REDMI Note 15 Pro+ 5G 首度將 iPASS 一卡通虛擬卡功能整合至 Google 錢包，不僅支援大眾運輸使用情境，也同步涵蓋多元日常支付場景，進一步拓展行動支付的應用廣度，強化智慧型手機在生活中的實用價值，用戶僅需輕觸手機，即可透過 Google Pay 感應支付完成交易，翻找實體卡片與零錢的繁瑣流程。

透過流暢且即時的支付體驗，讓日常移動更加有效率，也同步提升整體生活節奏，結合硬體效能與智慧服務整合，REDMI Note 15 Pro+ 5G 不僅畫身為隨行的私人專屬祕書，協助使用者更從容地應對每一天的生活節奏。

為回饋消費者，即日起至 2 月 9 日止，凡於 1 月 16 日上午 10:30 起購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新機直降1,000 元優惠及 HODA 晶石保護殼乙個，購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，則加贈 REDMI Buds 8 Lite。

同場加映多款人氣 AIoT 新品，包括 REDMI Buds 8 Lite、Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 以及米家智慧音頻眼鏡，與 REDMI Note 15 Series 一同陪伴用戶走進生活每個時刻，共創智慧生活新想像。

更多太報報導

記憶體大哥們下周出關！ 00947記憶體權重高 盤中漲幅先衝

【一文看懂】台美關稅核心四重點！台股將狂奔、半導體風險降傳產金融大受惠

【一文看懂】台積電神山仰止大計! 2028、2029 為AI需求爆發而戰

台灣拚雙位數市佔！Moto 摺疊機Q2 登台迎戰三星、記憶體之亂價格hold得住