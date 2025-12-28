小粉紅主張「沖繩是中國附屬國」！日人反應曝光

國際中心／楊佩怡報導

近期中國社群平台流傳多支影片，引發日本方面高度關注。相關內容被指盜用日本各地複合式設施、偶像畫面，並搭配與原意不符的字幕，質疑沖繩的主權歸屬，甚至主張「琉球應回歸中國」。對此，矢板明夫在臉書發文曝光了日本網友對此事的看法，大多數人反應都是：「中國真的很可笑」。





小粉紅主張「沖繩是中國附屬國」！矢板明夫曝「日人反應」：真的很可笑

中國社群流傳各種刻意剪接的畫面，質疑沖繩的主權歸屬。（圖／翻攝自微博）

矢板明夫在臉書發文指出，根據美國媒體監測公司 Meltwater 的分析，自11月間，中港媒體大量使用「琉球」、「獨立」等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，從三十餘篇飆升至六百篇以上，而且幾乎都集中在日本首相高市早苗就「台灣有事」在國會進行答辯之後。矢板明夫認為「這明顯不是新聞趨勢，而是宣傳戰」。

矢板明夫進一步表示，這些文章有一個共同特徵，就是反覆強調沖繩曾是獨立王國，甚至聲稱 1972 年沖繩「返還」時主權並未真正回到日本，進而質疑日本對沖繩統治的正當性。其中，《環球時報》等官媒更罕見地以社論形式公開觸碰日本領土歸屬問題，其政治意圖明確：既然日本談「台灣地位未定」，北京就反過來操弄「沖繩地位未定」，試圖在日本國內製造恐慌與分歧。

矢板明夫分析中國會談「沖繩地位未定」，是因為日本談「台灣地位未定」，因此中方試圖在日本國內製造恐慌與分歧。（圖／民視新聞資料照）

事實上，沖繩獨立的主張在日本社會一直是公開、合法、而且長期存在的。只要不鼓吹暴力、不主張顛覆現行憲政體制，無論是寫書、參選、公開演講，警察都不會上門。矢板明夫指出，他自己就認識不少主張沖繩獨立的朋友，他們照常生活、照常投票、照常批評中央政，「這正是民主社會的日常」。也正因為「可以自由主張」，所以沖繩的獨立運動始終停留在少數。矢板明夫更提到，近年來支持獨立的比例甚至還有下降的趨勢；正好說明一件事，「民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止」。

此外，矢板明夫也透露日本網友對此事的看法，「當日本政治人物與一般民眾看到中國媒體忽然『熱切關心』沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話：中國真的很可笑」。他直言：「一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的『歷史未定論』，這種雙標，一點說服力都沒有」。最後，他也以台灣為例，台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀。如果需要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有一個，那就是台灣的住民投票。





原文出處：小粉紅主張「沖繩是中國附屬國」！矢板明夫曝「日人反應」：真的很可笑

