小粉紅全網炸鍋! 「盟友」問擊沉四川艦要多少Kh-31A? 中媒怒 : 公然挑釁

中國076型兩棲攻擊艦四川艦。 圖 : 翻攝自環球譯視

[Newtalk新聞] 一名自稱隸屬俄羅斯空軍 的「軍事網紅」Ilya Tumanov 問：「擊沉它 ( 四川艦 ) 需要幾枚 Kh-31A 反艦導彈？」 這條資訊一經傳播，就在中國網路炸開了鍋。

竟然有人稱要用俄制反艦導彈擊沉中國最新旗艦艦艇。這種話，看起來像是戰時演習，也是公開挑釁。照片是最近才出海試的四川艦（076 型兩棲攻擊艦首艦），言論來自中國視為盟友的俄羅斯軍官。

對此，中媒《環球譯視》今 ( 6 ) 日表示，這種「冷幽默式開砲」，不只是拋梗那麼簡單。它暴露出一種現實：即使是在看似兄弟的國家之間，也可能因為力量對比變化、心理落差、戰略警惕，而滋生不安與戒備。問題不在於一句「技術討論」，而是它背後的訊號。

廣告 廣告

俄製Kh-31A反艦導彈 圖 : 翻攝自ODIN

四川艦是中國 2025 年新晉巨艦。它是 076 型兩棲攻擊艦首艦，滿載排水量超過 4 萬噸，配備雙艦島與貫通飛行甲板，首次在該級別艦艇上應用電磁彈射和阻攔系統。

它能搭載直升機、氣墊登陸艇，也可支援無人機起降。有人稱它為「無人機航母」。其首次海試於 11 月 14 日從上海滬東中華造船廠起航，正式邁入測試階段。這艘艦艇代表中國海軍現代化方向，也意味著遠海投送、兩棲作戰、無人/有人機協同作戰能力將大幅提升。

Ilya Tumanov 這條貼文很快在中國社交網路擴散。許多網友認為這是對中國主權與國防尊嚴的侮辱。有評論要求對方明確道歉，還有呼籲封鎖涉事帳號與禁止相關人員入境。

解放軍076型兩棲攻擊艦四川艦 圖 : 翻攝自環球譯視

《環球譯視》稱，四川艦的出現，標誌著這條現代化路徑有了新突破。在同等噸位下，它集登陸、航空與無人系統運用於一體。對於傳統意義上的「遠洋作戰能力」而言，它不僅是升級，而是重構。

《環球譯視》表示，這次事件最刺痛人的地方，不是敵對國家，而是一名來自傳統「友邦」的軍方人士。公開討論擊沉中國艦艇，可以看作一種心理上的宣示——提醒「儘管曾是合作夥伴，但不要低估對方，也不要以為老關係就能抵消戒備」。

這說明，在軍備、海權、戰略平衡不斷演進的今天，「盟友」與「潛在競爭者」的界線可能模糊。即使沒有實際打算衝突，也有可能通過「言論 情報 輿論」製造壓力，試探對方底線。

《環球譯視》強調，當外部有人質疑甚至公開「思考擊沉」，不只是軍事對抗那麼簡單，還可能透過媒體、輿論影響國際心理與戰略預期。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

印度成功干擾霹靂-15E 運-20急送巴鐵霹靂-17? 中國專家這樣說……

歐洲揚言引爆美「金融核彈」？川普若棄烏 2.3兆美元美債恐被丟回華府

中國遼寧艦航母戰鬥群。 圖 : 翻攝自環球譯視