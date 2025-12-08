小粉紅又暴怒了？趙雨凡MAMA講英文遭炎上 回台AAA講中文陸網崩潰

娛樂中心／綜合報導

Cortis台灣成員趙雨凡用中文發言，讓台下粉絲瞬間暴動。（圖／STARNEWS提供）

南韓大型音樂頒獎季連番登場，BTS師弟團，新男團Cortis近期意外站上輿論風口。該團日前先後出席在香港舉辦的《2025 MAMA Awards》與高雄登場的《2025 AAA 亞洲明星盛典》，其中台灣籍成員趙雨凡在兩場典禮上致詞，意外成為網路熱議焦點，由於他在香港 MAMA 領獎時全程以英文致詞，引爆中國網路不滿，反觀上周末在台灣AAA登台時，則主動以中文致謝，形成強烈對比，讓外界議論再度升溫。

Cortis抱回BEST PERFORMANCE（最佳表演獎）。（圖／STARNEWS提供）

香港MAMA頒獎典禮上，Cortis以出道曲〈GO!〉橫掃新人獎，成為出道百天即奪獎的話題新團。隊長 MARTIN 致詞時先以英文哀悼香港宏福苑火災罹難者，隨後趙雨凡接棒，以英文向全球粉絲致謝，並首次公開喊出粉絲名「COER」，現場反應熱烈。

這段發言卻在中國社群引發爭議，由於團內其他中國籍成員多以中文發言，不少小粉紅質疑趙雨凡「明明會說中文卻刻意不用」，更有人指責「這是在中國直播，為什麼不用中文？」，相關貼文迅速引爆，掀起「語言選擇」論戰。面對批評，有粉絲為趙雨凡緩頰，強調MAMA屬於全球轉播舞台，選擇英文本來就並無不妥，尤其發言內容涉及哀悼事件，用國際通用語言反而更周全，認為部分指責已過度解讀。

Cortis成員趙雨凡在MAMA頒獎典禮以英文致詞，引來中國網友一片罵聲。（圖／翻攝自Mnet Plus）

然而爭議未歇，Cortis隨即來到高雄參與《AAA 2025》舞台，並一舉奪下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱走獎項。這次趙雨凡再度成為全場焦點，領獎時罕見用中文表示：「能收到這個獎，感到非常榮幸，謝謝。」接著再用英文喊出粉絲名「Thank you COER！」瞬間引爆現場五萬名觀眾尖叫。



粉絲在影片底下留言直呼他「中文好軟」、「第一次在台灣講中文好可愛」。台泰混血的趙雨凡自小在台灣成長，過往多以英文應對國際場合，身分背景本就時常被討論。此次香港只講英文、台灣改用中文的反差，也讓網友忍不住調侃：「照樣會被放大檢視」、「怎麼講都有人不滿」網友也忍不住揶揄小粉紅：「在香港被罵不講中文，在台灣講了又要被說是刻意？」、「下一步是不是要被要求三語致詞才不會出事？」。致詞語言選擇，意外讓趙雨凡成為文化衝突輿論下的新案例。

