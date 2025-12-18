政治中心／綜合報導

台北市議員苗博雅，常常會開直播跟支持者互動，但沒想到連兩次，都有小粉紅來踢館，而且還是同一位，頻頻想說服台灣人應該要回歸中國，但苗博雅回嗆，中共頻頻以武力威脅台灣，還截斷海底電纜，談什麼和平，讓這位小粉紅瞬間說不出話來。

台北市議員（社民）苗博雅（12.17）：「朱鳳蓮同志，準備好妳的手機，打開妳的LINE加入我的好友。」台北市議員苗博雅，17號進行網路直播，點名中國國台辦發言人朱鳳蓮CALLIN，不過沒等到中國官方，倒是上一回與苗博雅激烈交鋒的中國小粉紅吳先生，又來踢館了！

廣告 廣告





小粉紅又call-in直播踢館！苗博雅「邏輯反殺」讓他秒閉嘴

苗博雅開直播，居然連兩次，都有小粉紅來踢館，而且還是同一位。（圖／民視新聞）





雖說不談政治，但這位吳先生，依舊想挑戰台灣人為什麼不支持統一論，還把台海問題牽拖到內戰。台北市議員（社民）苗博雅（12.17）：「台灣這個政治實體，什麼時候長出屬於台澎金馬，2350萬人的主權，就是在台灣歷經七次修憲的時刻，其實已經讓台灣實質上，變成跟中國不一樣的國家。」苗博雅拿出第七次修憲反殺小粉紅，更直言頻頻以武力犯台的就是中國共產黨，有什麼資格談兩岸要和平。





小粉紅又call-in直播踢館！苗博雅「邏輯反殺」讓他秒閉嘴

苗博雅開直播，居然連兩次，都有小粉紅來踢館，而且還是同一位。（圖／民視新聞）





台北市議員（社民）苗博雅（12.17）：「威脅有一天要武力攻擊台灣的國家，其實也只有一個，就是中華人民共和國，我們的海底電纜為什麼一直被割斷，這個共機天天來台灣，還越過海峽中線，台灣人怎麼可能，不認為這是個嚴重的問題，最重要的判準只有一個，誰在威脅台灣，中國人要台灣人的錢，還要台灣人的命啊，你會覺得這是鑽牛角尖，是因為今天被威脅的人不是你啊。」明明打人還喊救人，小粉紅立刻啞口無言，想反駁卻又邏輯打結，二次踢館最後還是只能摸摸鼻子，下台一鞠躬。

原文出處：小粉紅又call-in直播踢館！苗博雅「邏輯反殺」讓他秒閉嘴

更多民視新聞報導

透視新聞／黃國昌聯手藍委要監院彈劾卓榮泰 行政院長不副署《財劃法》脈絡一次看

陳百祥才喊「台灣會統一」！突嘆：不高興我就安樂死

藍白聯合記者會「彈劾總統」 網轟「2個白X投共黨」：癱瘓憲法法庭怎彈？

