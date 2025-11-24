小粉紅哭哭！X「1新功能」害中共網軍裸奔 一票網笑：台灣早領先30年
國際中心／李紹宏報導
知名社群平台「Ｘ」（前身為twitter）為了打擊假帳號，近日推出新功能「關於此帳號（About this account）」，將公布發文者的IP位置，引發各界關注。有台灣網友發現，自從一公布IP後，中共網軍似乎蒸發了，還有網友笑說，原來「講沖繩獨立的全部都是中國、香港帳號哈哈哈」，大酸小粉紅真的無所不用其極，向世界潑髒水！
打擊假帳號！X公布新版隱私政策：IP、創建時間全公開
根據外媒報導，X平台產品負責人比爾（Nikita Bier）表示，為打擊假帳號，X平台決定未來每個帳號都將公開其IP位置、創建時間等敏感資訊，甚至連使用網頁或 App 連接都會被標註。新功能也納入帳號透明度與隱私考量，會記錄「使用者名稱」的更改次數，用戶也可以自行選擇公開「國家」或「地區／洲」。若偵測到透過 VPN 連線，系統會在個人檔案上顯示盾牌圖案，作為「地理位置可能不準確」的免責聲明。
中日關係僵！中共網軍疑散播「沖繩獨立」 面具慘遭揭
「關於此帳號」功能上線後，反制假帳號的實質效果迅速顯現。一名專業的台灣網友在Threads上分享照片，指出自從Ｘ開始公布所在國家和使用管道後，整理了河道上一些有趣的消息，比方說「在吵沖繩獨立」的帳號貼文，雖然都是以日文呈現，但一查IP，發現全是香港和中國的帳號。此外，更有人指出，如果只是公布IP位置，或許中國網軍還能躲過一劫，但現在連「連線來源」都攤在陽光下，讓這些網軍根本「如同裸奔」。
事實上，自從高市早苗宣布對「台灣有事」的立場後，讓中國強烈抗議，並採取限制旅遊、禁日本水產等手段，更被爆料煽動「沖繩獨立」，引發日本人民不滿。
社群平台跟進「IP顯示」潮！台灣網友笑：PTT領先30年
此外，這名台灣網友分析「Ｘ」的新功能，指出中國網軍不只滲透日文圈，中文圈更是亂成一團，如今「公布所在地之後，就很能理解誰是反賊，誰是另一邊了，尤其簡中圈的反賊跟官方水軍戰成一團，今天水軍算是被壓著打，才知道原來簡中圈也這麼精彩」，更笑說以前台灣只有被罵的份。
消息一出，引發一票網友熱烈討論，怒嗆中國網軍實在誇張，「他們超愛假裝日本人」、「這種爛招真的很低級，這國家一點水準或道德都沒有！」、「Meta也搞一個吧，常常看到Threads上的反智言論，導致厭蠢症頻繁發作」、「這就是共產黨的2面手法」、「hahaha，今天的歡樂源泉，中共面具又滑落了」。
有趣的是，有網友點出，Ｘ推出的顯示IP功能，其實在台灣PTT論壇上已經出現30年，現在Ｘ終於跟上腳步，也讓網友笑說，「這回台灣終於領先了」！
