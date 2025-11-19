小粉紅嗨喊日本低頭「受訓」 日本曝真相！怒批中媒偷拍

即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗挺台言論，引爆中日外交衝突升溫。兩國官員昨（18）日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松「雙手插袋」與日本外務省亞洲大洋洲局長交談的畫面流出，被解讀為刻意羞辱。對此，日媒還原現場指出，金井正彰低頭是在聽口譯，非是「受訓」，這段影像是中國官媒公開，而中國外交部大樓一向禁止媒體隨意攝影。日本官房長官木原稔也表示，中方未經通知拍攝，日方已提出抗議。

日本首相高市早苗因日前「台灣有事即日本有事」發炎，引發中日緊張情勢急遽升高。兩國外交官昨日在北京舉行磋商，但會後一段由中國央視播出的畫面卻引爆新一波爭議：中國外交部亞洲司司長劉勁松被拍到以「雙手插在大衣口袋中」的姿勢與日本代表交談，被外界解讀帶有明顯羞辱意味，瞬間在中日輿論場掀起風暴。

快新聞／小粉紅嗨喊日本低頭！遭曝中國偷拍 日本反嗆：是在聽翻譯

劉勁松被拍到以「雙手插在大衣口袋中」的姿勢與日本代表交談。（圖／民視新聞資料照）

日本《NHK》指出，這段影像是由中國官媒主動公開，而中國外交部大樓一向禁止媒體隨意攝影，但中方卻在未事前告知日方的情況下拍攝並播送該段影片。日本官房長官木原稔今天在記者會上表示，日方已正式向中國提出意見。

畫面中，劉勁松雙手插袋；一旁的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰則微微低頭，被中國網民解讀為「在受訓」。影片在微博快速發酵，小粉紅更高喊「日本示弱」。不過，現場日本媒體還原情境澄清，劉勁松在說話，金井正彰其實是在聆聽口譯員的翻譯，低頭並非屈辱表現，而是對談的一部分。

木原稔也說明，磋商時金井正彰已就中國近期頻繁發布赴日旅遊警示，向中方表達強烈不滿。他表示，日本治安維持穩定，中國以「安全惡化」為由勸阻民眾赴日，與事實完全不符，已要求北京立刻改正相關做法。

除了旅遊警示爭議，木原稔也提到，中國駐大阪總領事薛劍日前在X上發表涉及「斬首」的激烈言論，已造成日本社會極大震撼。日方已向中國提出嚴正抗議，要求北京採取適當處置，並確保在中日本人的安全不受影響。

