即時中心／綜合報導

美國日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並押返美國，隨後要求新政府驅逐中國、俄羅斯、古巴與伊朗的軍事及情報人員，只准外交官留駐。對此，媒體人詹凌瑀今（8）日在臉書諷刺，中國多年砸下數百億美元投資委國，如今隨政權更替恐血本無歸，原本抵債石油更可能轉送美國，直言中國成了最大冤大頭。她更嘲諷「牆內的粉紅們，現在是不是又要發起『抵制委內瑞拉石油』了？喔不對，你們根本拿不到石油了！」。

美國日前成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押返美國，引發國際高度關注。隨後，美國國務卿魯比歐更要求委內瑞拉新政府，全面驅逐中國、俄羅斯、古巴與伊朗的軍事與情報人員，僅允許外交官留駐。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文直言，這一連串發展「比八點檔還狗血」，更形容中國成了這場局勢變化中「世界最大冤大頭」。詹凌瑀指出，美國才剛把馬杜洛打包帶走，委內瑞拉立刻上演政治斷捨離，新政府幾乎是在美方要求下，對中國等國勢力「掃地出門」。

接著，詹凌瑀表示，美國國務卿盧比歐要求委內瑞拉新政府，將中國、俄羅斯、古巴與伊朗的軍事顧問與情報人員全面撤離，甚至連多年深度介入的勢力也不例外，只留下最基本的外交人員象徵性駐點。她認為，真正慘的並非政治表態，而是背後龐大的經濟損失。

隨後，詹凌瑀指出，中國多年來在委內瑞拉砸下數百億美元，投入基礎建設與高額貸款，原本盤算以石油償債，視委國為重要能源後盾，如今卻隨著政權更替全盤翻轉。原本應運往中國抵債的石油，如今恐怕「轉彎」送往美國煉油廠，讓中國多年布局瞬間落空。

最後，她直言，這一場「大撒幣外交」，錢撒了半天，最後卻只換來一場空，更嘲諷「牆內的粉紅們，現在是不是又要發起『抵制委內瑞拉石油』了？喔不對，你們根本拿不到石油了啊！」。





原文出處：快新聞／小粉紅快看！中國成冤大頭 媒體人諷：要不要抵制委內瑞拉石油？

