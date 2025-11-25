小粉紅慘了！X平台新功能假帳號現形 中國網軍裸奔

社群平台X祭出新功能，公布每個帳號的連線位置，意在打擊假帳號。（示意圖，unsplash）

知名社群媒體X（舊稱Twitter）近來推出一個超實用的新武器「關於此帳號」（About this account），目的就是要強力掃蕩網路上的幽靈部隊。這項功能直接攤開發文者的IP位置，結果功能一上線就爆出驚人發現，過去在網路上囂張的中共網軍彷彿瞬間人間蒸發，更有網友眼尖發現過去大聲疾呼「沖繩獨立」的帳號，追根究柢竟然都是來自中國或香港，簡直是狠狠打臉向全球散播不實資訊的小粉紅們。這場網路抓鬼行動，讓許多台灣鄉民驕傲表示早在30年前PTT論壇就玩過這招，直言台灣真是走在時代尖端。

「關於此帳號」的功能為何？

綜合外媒報導，X平台產品負責人比爾（Nikita Bier）指出，為了徹底根除假帳號，未來每個帳號都得公開其IP位置、註冊時間等較為隱私的細節，甚至連使用者是以電腦網頁還是手機應用程式連線都會被清楚標示。這項新制度也兼顧了帳號的資訊公開與用戶的權益，它會記錄用戶名稱的修改次數，使用者也能自己決定是否要揭露所在的國家或地區。此外，如果系統偵測到用戶是透過VPN連線，個人檔案也會跳出一個盾牌圖案，警示大家「地理位置可能不夠精準」，可說是把透明化做到滴水不漏。

「關於此帳號」功能上線後對中共網軍有何影響？

「關於此帳號」功能上線後，它在反制假帳號的效果簡直是立竿見影，一位熱心的台灣網友在社群平台Threads上貼圖佐證，他彙整了周遭許多有趣的資訊，像是那些用日文熱烈討論「沖繩獨立」的貼文，一追查連線位置，赫然發現全部都是香港和中國的帳號。這名網友進一步分析，過去中國網軍或許還能靠著隱藏IP位置來規避查緝，但現在連「網路連線的起點」都被公開在眾人眼前無處可藏，尤其在多國關係緊張的背景下，有人曾揭露中國網軍煽動「沖繩獨立」，導致日本民眾普遍感到不滿，如今證據浮現，更是讓網軍的行徑無所遁形。

廣告 廣告

另外，這名台灣網友也剖析X的新措施，點出中國網軍不只是滲透日語社群，華文圈更是鬧得雞飛狗跳，他強調「公布連線地區後，就能很清楚地辨認誰是反對派，誰又是官方的水軍了」，特別是在簡體中文的社群中，支持政府的水軍和反對勢力的網友正面交鋒，今天水軍明顯處於下風，也讓大家驚覺原來簡中網路世界如此砲火四射。

消息傳開後，不少網友紛紛砲轟中國網軍的誇張行徑，「這種爛招真的很低級，這國家一點水準或道德都沒有！」「這就是共產黨的2面手法」「他們超愛假裝日本人」「Meta也搞一個吧，常常看到Threads上的反智言論，導致厭蠢症頻繁發作」「hahaha，今天的歡樂源泉，中共面具又滑落了」；還有網友則調侃X平台現在才跟上台灣PTT論壇30年前的腳步，自傲稱：「這回台灣終於領先了！」

更多鏡週刊報導

解放軍AI介選2／紅網軍掌握「捧台」流量密碼 台灣好棒棒影片藏圈套

黃國昌操弄駭客／吸收駭客竊個資 黃國昌遭爆組網路禁衛軍剷除異己

女星勇敢揭露大咖metoo 留言內容超詭異遭疑網軍介入