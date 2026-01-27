小粉紅揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報未來入境管制

民進黨立委林俊憲辦公室收到檢舉，有中國籍旅客拍攝在阿里山揮舞五星旗影片。（圖／翻攝林俊憲臉書）

網上流傳一名中國籍旅客拍攝在阿里山揮舞五星旗影片，還下標「中國國旗將插滿台灣省阿里山」，並上傳抖音，引發網友熱議。民進黨立委林俊憲今天（27日）表示，辦公室已收到檢舉，他已通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

民進黨立委林俊憲今天在臉書發文證實，他的辦公室接獲民眾檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。

廣告 廣告

林俊憲指出，針對此事，他已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林俊憲認為，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為台灣對自由與多元價值的堅持，這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路，「我想守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓」。



回到原文

更多鏡報報導

川普翻臉調高南韓關稅 賴清德示警藍白：台灣也可能變卦至25％

陳水扁發演講預告「發問不設限」 綠黨團盼謹守保外就醫規定

南韓國會擋協議「川普怒提高關稅至25％」 綠黨團：藍白別搞政治鬥爭

《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據