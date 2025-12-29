小粉紅正式升格人妻！公布懷孕隔天登記結婚 甜曬戶政登記照

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

知名YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅聖誕節公開懷孕喜訊，昨（28）日也在社群發文，曬出和老公在戶政事務所完成結婚登記的照片，粉絲紛紛送上祝福。

小粉紅昨日曬出與老公在戶政事務所登記的甜蜜合照，寫道：「12/26賀成交」，正式升格人妻。（圖／翻攝@littlepink_abby IG）

小粉紅先在聖誕節當日於IG發文，公布懷孕喜訊，昨（28）日又曬出與老公在戶政事務所登記的甜蜜合照，寫道：「12/26賀成交」，正式升格人妻。小粉紅透露，由於夫妻兩人記憶力不佳，怕以後忘記或搞混結婚紀念日，便決定在這天登記結婚，日後紀念日跟聖誕節一起過。不過，她還是向老公喊話：「禮物還是要兩份唷，休想給我濃縮」。

小粉紅指出，看到身分證配偶欄多了老公的名字，當下的心情只有「哎額～」的驚嘆，並表示當天因為太忙，並沒有時間仔細看，直到隔天夫妻兩人拿出來補看時，還是對著配偶欄發出「哎額～」。小粉紅說道「原來登記就是這樣啊」，坦言儀式本身「真的沒什麼感覺」，但能藉此機會跟朋友聚在一起真的很開心。

至於許多粉絲敲碗想看老公的真面目，小粉紅則回應，「會有那麼一天啦」，表示老公還沒有準備好，同時吐槽對方是「在那邊E人假I」，打趣的口吻中流露出新婚夫妻間的甜蜜感情。對此，粉絲紛紛在貼文底下留言送祝福，「恭喜小粉紅！好驚喜」、「最辣的小粉紅要繼續快樂開心喔」。

