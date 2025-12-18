即時中心／温芸萱報導

捷克布拉格小城區手搖飲店「Lootea」近日因挺台立場，遭大量小粉紅在Google評論惡意洗一星負評。消息曝光後，台灣網友自發前往留言補血、拉高評分。創辦人Patrik感謝台灣人的溫暖力挺，直言彼此就像一家人。

捷克布拉格小城區的手搖飲店「Lootea」近日在台灣社群掀起關注。這家主打珍珠奶茶的店家，由捷克越南裔兄弟Tomás Dinh與Patrik Dinh於2021年創立，堅持使用來自台灣的茶葉、珍珠等原料。

不過，Lootea因店內展示「我們支持台灣」字樣的連帽衫與象徵民主自由的絲帶，表態挺台立場，近日遭小粉紅在Google評論留下大量一星負評，甚至出現「台獨全家爆炸」、「台獨四千」等仇恨字眼。

快新聞／小粉紅氣炸留惡評！捷克飲料店挺台遭「洗版」 網友反擊拉分

小粉紅在Google評論留下大量一星負評。（圖／翻攝自weiwei_l.c.f Threads）

有民眾在社群平台發文，希望大家替這家「挺台珍奶店」補血，並分享自己曾採訪、實地走訪的經驗，強調店家長期支持台灣民主價值。

許多網友自發前往Google地圖留言打氣、留下五星好評，成功將評分拉回4.7。Lootea創辦人Patrik表示，台灣留學生送的絲帶讓他們感到溫暖，也感謝台灣網友的力挺，「我們就像是一家人」。









