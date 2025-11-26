小粉紅求「Twice台北搶票攻略」！1關鍵反被轟：噁不噁心
娛樂中心／徐詩詠報導
南韓女團Twice上週末登上高雄世運主場館掀起討論潮，後續更加碼宣布將在明年3月於台北大巨蛋開唱。消息曝光後讓不少歌迷相當驚喜，不過有中國網友在社群平台小紅書上，直接伸手求助、跪問台北場的搶票攻略，還表明若搶到票會順勢到台灣短期旅遊，最終卻慘遭網友罵翻。
Twice在2026年3月將登上台北大巨蛋。（圖／翻攝Twice IG）該名中國歌迷在小紅書以「求助台灣的ONCE，求台北場攻略」為題發文指出：「看到Twice高雄場演唱會後，覺得氣氛很好，因此想知道明年台北場的票是否好搶，以及搶到票後若臨時無法前往，是否能轉讓。」
該中國歌迷跪求台北場搶票秘訣。（圖／翻攝小紅書）然而，該網友於文中使用「灣灣」一詞，引發台灣網友強烈不滿，紛紛留言表示：「這時候才要求助台灣人喔，笑死」、「簽證過不了還想來佔一張票的位置，噁不噁心」、「當初害子瑜回不了台灣開演唱會的就是你們中國人，不准賣票給他們」、「可以不過來嗎」、「去看韓國場啦」、「一直在那邊講『灣灣』，你們的禮貌呢」。
原文出處：小粉紅公開求「Twice台北場搶票攻略」！1關鍵台網反砲轟：噁不噁心
