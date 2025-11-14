小粉紅玻璃心又碎了！好萊塢女星稱台灣：是獨立的島

娛樂中心／綜合報導



中共多年來的洗腦教育，導致中國有一堆是非不分的「小粉紅」，不僅經常自我感覺良好，還只要看到任何一點稍微敏感的畫面，就會開噴「辱華」。而在近日，好萊塢知名亞裔巨星劉玉玲在多年前登上美國CBS知名脫口秀《深夜秀》（The Late Late Show with Craig Ferguson）時的畫面被挖出，只見她談及台灣與中國問題時，表示台灣是「一個獨立的島」，引來不少小粉紅不滿。





好萊塢知名亞裔巨星劉玉玲。（圖／翻攝自IG ＠lucyliu）





劉玉玲2017年時曾登上美國CBS知名脫口秀《深夜秀》，被主持人克雷格·費格斯（Craig Ferguson）問「你的父母來自台灣嗎？」，她則回「恩…差不多吧」主持人接著追問「哪裡？」，她表示「北京和上海」，費格斯則驚訝表示「我還以為你是台灣人呢！」，下秒她則回「嗯，實際上那是一個獨立的島」。

劉玉玲談及台灣表示，「實際上那是一個獨立的島」。（圖／翻攝Youtube頻道《John Oliver》）





劉玉玲接著表示「中國沒承認台灣」，費格斯便問「你說不承認是什麼意思？」、「如果中國和台灣同時都在推特上，中國早就把台灣封鎖了」，劉玉玲則笑說「你以前沒聽過這種說法嗎？」，克雷格則表示「我不只是聽說過，我還親身經歷過」。

劉玉玲（左）接著表示「中國沒承認台灣」。（圖／翻攝Youtube頻道《John Oliver》）





如今該片段意外被網友們翻出，不少網友們都大讚「劉的立場是開放的，她尊重兩岸政治的看法，而不是一個勁的說台灣屬於中國，對中國人來說這已經很棒」、「無論任何人說什麼怎麼說，台灣事實上就是一個國家，有自己的憲法，有自己獨立的體系，不隸屬於任何一個國家」、「所以台灣確實是國家沒錯，只是中國單方面不認同台灣是國家而已，但在其他民主國家眼裡台灣確實是一個國家，謝謝劉玉玲的解讀」、「出過牆國的，認知果然不一樣」。

不少網友們都大讚劉玉玲回答得相當準確。（圖／翻攝Youtube頻道《Flick Fluent》）





不過，仍有部分小粉紅不滿，在底下開轟「她是美國人，利益在美國，當然無所謂中國和台灣的政治立場，單純第三方看熱鬧的」、「她不是中國人，她是美國人，這是基本常識，所以你們連常識都沒，怪不得要用一生的時光去研究自個是哪裡人」、「一個中國人不敢捍衛國家主權，領土完整。棒在哪裡？」、「根據台灣當局憲法，台灣不是國家」，甚至還有小粉紅氣到人身攻擊「經典ABC長相，看好噁心」。





