小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片！日政府不忍了9字回應

國際中心／張予柔報導



近期中國社群平台流傳多支影片，引發日本方面高度關注。相關內容被指盜用日本各地複合式設施、偶像畫面，並搭配與原意不符的字幕，質疑沖繩的主權歸屬，甚至主張「琉球應回歸中國」。對此，日本政府出面嚴正回應，強調沖繩的地位毫無疑問，屬於日本領土，相關說法完全跟事實不符。









小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片！日政府不忍了回應：毫無疑問是日本領土

中國社群流傳各種刻意剪接的畫面，質疑沖繩的主權歸屬。（圖／翻攝自微博）

根據《日本電視台》報導，這些影片主要在中國社群平台流傳，內容刻意剪接畫面，並加上與日語發音明顯不一致的中文字幕，像是「希望琉球能早日回歸」等字句，藉此包裝出沖繩並非日本領土的論述，而是中國的。相關影片在網路上被大量轉傳，也引發熱烈討論。

廣告 廣告

小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片！日政府不忍了回應：毫無疑問是日本領土

日本政府發言人木原稔明確表示，沖繩「毫無疑問是日本的領土」。（圖／翻攝自Ｘ＠livedoornews）對此，日本政府發言人木原稔明確表示，針對中國部分媒體或網路內容對沖繩歸屬的說法，「沒有回應的必要」，因為沖繩的主權問題在國際法與歷史事實上皆相當清楚，「毫無疑問是日本的領土」。他也強調，日本政府有責任確保國際社會對日本立場保持正確的理解，將會對這些不實影片採取相對行動。

原文出處：小粉紅瘋傳「沖繩是中國的」影片！日政府不忍了回應：毫無疑問是日本領土

更多民視新聞報導

邊荷律聖誕戰袍太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」萬人搶看

高嘉瑜合照五星旗照片流出？她喊「P圖」怒回1句…網狂讚

朱孝天為何「秒改口」道歉？他揭2大關鍵：踩中共底線

