小粉紅瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！遭日媒打臉全是假

隨著中日關係持續緊張，中國網路社群近期大量流傳所謂「琉球女孩」的影片，畫面中年輕女性對鏡頭表達「否認自己是日本人」、「琉球原本就屬於中國」、「希望回到中國生活」等說法，引發中國網友熱烈回應。然而，日本媒體深入追查後卻發現，這些影片背後存在嚴重造假與冒用身分的情況，多名日本女性的影像遭到惡意剪接、加上虛構字幕後散布，當事人得知真相後震驚喊道「非常可怕」。





小粉紅社群瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！日媒踢爆全是假…當事人怒：很可怕

中國社群平台近期出現大量標榜「琉球女孩心聲」的影片，聲稱自己來自「中國琉球」（圖／翻攝自TikTok）

根據日本《日テレNEWS》報導，中國社群平台近期出現大量標榜「琉球女孩心聲」的影片，影片中的女子自稱來自「中國琉球」，強調自己並非日本人，甚至主動向中國網友示好，表示嚮往前往中國生活，還在影片中詢問「如果我去中國，你們會帶我吃什麼樣的美食？」此類內容迅速在中國網路擴散，不少網友留言表示「歡迎回家」、「來四川」、「來貴州」、「我去接妳」。





小粉紅社群瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！日媒踢爆全是假…當事人怒：很可怕

被廣泛轉載的「當事人」わだりこ受訪表示，自己從未發表過任何與影片字幕相符的言論。（圖／翻攝自Ｘ）

然而，一名被廣泛轉載的「當事人」わだりこ受訪時，表示自己來自日本埼玉縣，並非琉球人，也從未發表過任何與影片字幕相符的言論。她坦言，直到記者聯絡，她才知道自己的影像遭人下載、剪接後上傳至中國平台，並被加上完全不屬於她本意的政治性文字。









小粉紅社群瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！日媒踢爆全是假…當事人怒：很可怕

另名遭盜用的日本女子偶像岸美優也夠過公司澄清，強調沒說過那些話。（圖／翻攝自IG＠miyu_kishi0213）

除了わだりこ外，另一名遭到冒用的對象，則是日本女子偶像岸美優。其所屬經紀公司也向媒體嚴正澄清，強調岸美優「完全沒有說過影片裡字幕上的那些話」，相關影片完全是未經授權的盜用與變造，對此感到震驚與遺憾。值得一提的是，因中國質疑沖繩的主權歸屬，日本政府近日才出面嚴正回應，強調沖繩的地位毫無疑問，屬於日本領土，相關說法完全跟事實不符。









小粉紅社群瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！日媒踢爆全是假…當事人怒：很可怕

日本政府發言人木原稔明確表示，沖繩「毫無疑問是日本的領土」。（圖／翻攝自Ｘ＠livedoornews）





