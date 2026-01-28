小粉紅盜片看霍諾德徒手爬101！台灣被強加「China」 還刪國旗

美國攀岩傳奇霍諾德(Alex Honnold)今(25)日挑戰徒手攀爬台北101，過程僅花91分鐘就成功登頂。 圖：取自Netflix Thread

[Newtalk新聞] 美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日僅花91分鐘，成功徒手攀登508公尺高的台北101，Netflix全程直播熱度狂飆，全球外媒放送，然而，不能看Netflix的中國網友仍試圖翻牆盜片，從Netflix「搬運」2個多小時的完整影片到中國知名影音分享平台「嗶哩嗶哩」（bilibili），還在「Taiwan」的圖像上硬是加上「China」。

霍諾德成功挑戰101，Netflix全球直播時，國旗飄揚畫面也被放送，在開場中，介紹到「Taiwan」的圖像也大力在全球撥放。

然而，第一時間無法看直播的中國網友，隨即展開偷影片搬運的功夫，將影片搬運至「嗶哩嗶哩」（bilibili）上，不僅片中介紹到「Taiwan」的圖像給硬加上「China」，字幕上出現的「台北101」，打成「中國台北101」

此外，影片中有出現國旗的部分，也全部被剪掉。醫師杜承哲分享社群截圖指出，有中國網友感嘆，身邊的外國友人都在討論直播，自己卻是透過朋友圈才知道，直言「感覺台灣是國際社會的一部分，而中國才是一座孤島」，甚至有中國網友在得知消息後驚呼：「台灣居然可以用Netflix！」

