小粉紅盜片看霍諾德攀101！台灣被加「China」狂刪我國旗畫面 台網嘲諷

娛樂中心／施郁韻報導

中國盜片還在台灣地圖上加「China」。（圖／翻攝自bilibili）

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，但中國無法觀看Netflix，沒想到中國當天就「盜片」，還在網路上播放完整直播，還硬加「China」在地圖上，台灣網友十分傻眼。

醫師杜承哲曬出Threads截圖，有2名網友分別用簡體字寫下，霍諾德攀爬台北101的事情，周圍每個說英語的人不說在看直播，但是都知道，而他健身房常攀岩的人在他發朋友圈之後才知道，「這個感覺很微妙，好像台灣是international community（國際社會）的一部分，而中國大陸才是一座孤島」，另一名網友則是用簡體字驚嘆「台灣居然可以用Netflix」。

廣告 廣告

霍諾德成功挑戰徒手攀上101。（圖／記者鄭孟晃攝影）

中國無法觀看Netflix直播，但馬上就有中國網友將2個多小時的影片，傳至中國影音分享平台bilibili，還把片中介紹到「Taiwan」的圖像給加上「China」，字幕出現「台北101」，也改成「中國台北101」。

畫面一直出現台灣和國旗，因此有出現國旗的畫面，則全部被刪除。中網的行為，讓不少台灣網友直言「中國人會被全世界討厭不是沒有原因」、「這中手法好拙劣」、「連直播都沒辦法看的地區，還要用盜的才能自爽」。

更多三立新聞網報導

101登頂揚名國際！台北市長之戰出現黑馬？作家點名這1人：絕對是奇兵

霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來

