小粉紅直播CALL IN討故宮文物 苗博雅回嗆:國民黨也中國的

生活中心／綜合報導

台北市議員苗博雅，常常會開直播跟支持者互動，沒想到昨天（10）深夜，竟有小粉紅打來，嗆聲為什麼台灣人不支持統一、一國兩制。過程中，甚至要求把故宮文物還給中國，。結果苗博雅一一回擊，更嗆中國國民黨也是中國的，要不要拿回去，讓對方當場啞口無言！

中國小粉紅吳先生：「我看你的年紀應該沒有來過大陸吧，我想知道你反共的原因是什麼。」

台北市議員苗博雅，開直播跟支持者互動，沒想到CALL IN環節，卻遇上小粉紅來踢館，一上來就質問台灣人，為何不接受，一國兩制。

台北市議員（社民）苗博雅vs.中國小粉紅吳先生：「一國兩制哪有正面例子，正面例子在哪，澳門啊，當然澳門人口比較少啊，他不像香港那麼亂，澳門能夠擁有自己的民主嗎，澳門就是一個正面的例子啊，澳門能選自己的總統嗎」

香港已經示範一國兩制，五十年不變，全是謊言。才25年，香港民主不是中止，而是終止。小粉紅不能投票，卻幫獨裁中國找藉口！

台北市議員（社民）苗博雅vs.中國小粉紅吳先生：「臺灣現在一人一票選總統，你一國兩制我們可以一人一票選總統嗎，當然可以啦，香港不行，因為香港有很多很多的境外勢力的介入，本身香港有很多的這種本身，他抱有港獨這種思想的人」

投票就是不管公民，支持統一還是獨立，票票等值。小粉紅不懂民主，卻想要沒投過票的中國人，用投票，決定台灣歸屬。





台北市議員（社民）苗博雅vs.中國小粉紅吳先生：「如果今天有十億人左右，或者是八億人，七億人左右投票，期望國家統一臺灣，組成一個完整的最強大最完整的中國，你們會怎麼辦，你們先能投票再說好不好」

講了一拖拉庫，苗博雅一句話KO。眼看講民主、講國際法，辯不過法律系出身的苗博雅，小粉紅轉打，同根同源論述。

中國小粉紅吳先生：「如果你們一直認為，自己是一個獨立國家的話，現在臺北的故宮博物館的東西，這些跟你們就沒有任何關係了。」

翠玉白菜成了血緣證據，台灣網友不忍了，直播刷一排，不然要留在你們那邊，文革被毀掉嗎？如果1949年來台的都要還回去，那慈湖那兩尊，也請帶回去。





台北市議員（社民）苗博雅vs.中國小粉紅吳先生：「照你這樣講的話，那中國國民黨也是你們的啊，那把中國國民黨一起還給你們，中國國民黨他承認他是中國人啊。」

一句要中國國民黨送回中國，小粉紅立刻啞口無言，想，反駁卻又邏輯打結，竟脫口說兩岸互不隸屬，上苗博雅直播踢館，卻踢到了大鐵板！

