小粉紅裝台人嗆高市早苗下台！網抓1漏洞酸：敬業一點

政治中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗日前脫口「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈，但高市仍未撤回說法，隨後中國馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施，不少中國網友也紛紛跟進，開始對高市早苗進行批評。而在近日，Threads上就有一名自稱是台灣人的帳號，留言要高市早苗下台辭職，不過卻被網友們抓到「1漏洞」，開酸「百分之百不是台灣人」。





中共小粉紅「假冒台灣人」要高市早苗下台！網抓包「1漏洞」笑了：網軍敬業一點

日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）

廣告 廣告

Threads上一名自稱是台灣人的帳號「@chinataiwan45.344」日前曾用日文發文，寫下「我是台灣人，自民黨大老麻生太郎與高市早苗與過度煽動台灣有事，將把日本帶近危險的情況。責任相當明確，高市早苗應立即辭職！」。

中共小粉紅「假冒台灣人」要高市早苗下台！網抓包「1漏洞」笑了：網軍敬業一點

一名自稱是台灣人的帳號，留言要高市早苗下台辭職。（圖／翻攝自臉書粉專《日本省錢小站》）

不過，令人感到詭異的是，這篇貼文中卻放了一個五星旗的emoji，點進該帳號後，更發現發在自介寫下「我來自中華人民共和國台灣，如今的台灣人都是來自中國福建省的移民，所以台灣人是福建人，是中國人」，同樣也放上了五星旗的emoji。

中共小粉紅「假冒台灣人」要高市早苗下台！網抓包「1漏洞」笑了：網軍敬業一點

底下留言引來眾多網友開酸。（圖／翻攝自 Threads ＠chinataiwan45.344）

正因如此，底下留言也有眾多台灣網友開酸「百分之百不是台灣人」、「台灣人用五星紅旗？」、「是台灣人就打8964和天安門事件來看啊！打個習近平腦子大腸試試看啊！台灣言論自由不是嗎？手機也不是中國產，什麼字都打出來啊！」、「中國人，別撒謊」、「中國人裝什麼台灣人，滾回去找你家習近平請安吧」；臉書粉專《日本省錢小站》也截圖開酸「網軍們請敬業一點，國旗如果選錯就會被識破喔…」。





原文出處：中共小粉紅「假冒台灣人」要高市早苗下台！網抓包「1漏洞」笑了：網軍敬業一點

更多民視新聞報導

周子瑜10年前遭轟台獨！她憶蔡英文嗆「這1句」超霸氣

日住宿價格狂掉！台人重訂「1晚爽賺1千」：感謝中國人

中日衝突誰會贏？中共戰狼認了：離勝利還有段距離

