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即時中心／温芸萱、黃彥翔報導

針對有媒體報導指史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）疑似想推動與中國建交。民進黨立委王定宇表示，該消息屬於「時效過期且內容不正確」，實際為今年4月舊聞，且並非總理所言。當時僅是美籍經濟顧問提出建議，並非史瓦帝尼政府立場。王定宇指出，總統賴清德於5月訪問史瓦帝尼王國後，雙方邦誼依然穩固未變。他強調台史合作持續深化，同時須警覺中國外交挖角策略。

王定宇：實為4月舊聞、非總理所說

王定宇指出，該則消息其實發生在今年4月，當時史瓦帝尼總理曾邀請一位美籍經濟顧問提供發展建議，而該顧問立場較偏向中國，因而在建言中提及與中國關係的可能性，但並非史瓦帝尼總理正式對外表態，更不是政府政策方向。

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他強調，該事件發生後不久，賴清德於5月出訪史瓦帝尼王國進行國是交流，期間也與總理戴羅素會晤，雙方互動正常，邦誼並未受到影響。

台史邦誼穩固 王定宇：防範中國外交挖角

王定宇表示，史瓦帝尼為君主制國家，其與台灣的外交關係長期穩定，並未因單一外部傳言而動搖。他強調，台灣與史瓦帝尼在多項合作上持續深化，邦交關係「不僅沒有變化，甚至更加穩固」。

他並強調，台灣需持續警覺中國在國際外交上的挖角策略，企圖削弱台灣的正式邦交國關係，因此外交系統必須保持高度敏感與即時應對能力。

最後，王定宇重申，台史雙邊友誼得來不易，面對外界錯誤訊息更應審慎查證，並強調政府將持續維繫並深化與友邦的合作關係。

原文出處：快新聞／小粉紅要哭了！傳史瓦帝尼總理想「建交中國」 王定宇還原真相

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