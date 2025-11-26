小粉紅跪求「Twice台北場搶票攻略」 台網反擊砲轟：噁不噁心

娛樂中心／綜合報導

韓國女團Twice上週末登上高雄世運主場館開唱，更驚喜宣布明年（2026）台北大巨蛋場次加場，將於3月21日、22日再度來台，許多網友都蓄勢待發準備搶票，但近日有中國網友發文跪求台北場的搶票攻略，表明搶到票可以順勢到台灣短期旅遊，結果慘遭台灣網友砲轟。

中國網友日前在小紅書上以「求助台灣的ONCE，求台北場攻略」為題發文，透露自己看到Twice演唱會高雄場之後，認為氣氛很好，因此想要知道明年台北場的票是否好搶，以及搶到票之後萬一無法前往，能否讓票，不過該名網友在文中稱台灣為「灣灣」也引起台人不滿，留言直呼：「請不要稱呼台灣叫灣灣」、「別來看，看別場」。

廣告 廣告

而貼文更是被轉傳到社群平台Threads，許多人見狀也痛批「簽證過不了還想來佔一張票的位置，噁不噁心」、「當初害子瑜回不了台灣開演唱會的就是中國人，不准賣票給他們」，事實上，高雄場落幕後，同樣有中國網友在小紅書表達心聲，坦言台灣驚喜獲得兩次安可，而自己所參加的澳門場喊到喉嚨沙啞卻沒有，表示：「高雄人吃得太好了」。

更多三立新聞網報導

才遭員工背刺！館長蛋捲副業「開不到2個月」怒收攤 震撼原因全說了

李多慧徵正職！超狂福利公開 不只年送機票「還含生日禮金5位數」

汪東城答應客串卻慘被「退貨」 爆氣開譙劇組：為何不想好再來

謝忻練跑秀完美比例...一抬腿拉筋「春光乍洩」網看呆：流量的視角

