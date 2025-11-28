小粉紅集體崩潰！咖波聯名日漫《我的英雄學院》中國粉絲批揚言抵制

台灣知名文創IP「咖波」與日本動漫聯名，引中國網友不滿。 圖：翻攝自x

[Newtalk新聞] 台灣知名文創IP「咖波」(Capoo)在社群平台擁有超過百萬粉絲追蹤，以可愛逗趣的動物形象深受海內外網友喜愛。近日官方於 Instagram、Facebook等平台宣布，將與日本人氣動漫《我的英雄學院》推出官方聯名LINE貼圖，原本被視為粉絲期待的跨界合作，卻意外引發小粉紅集體崩潰。

消息公布後，大量中國網友湧入咖波相關社群留言批評，不少中國網友指控「為什麼要聯動辱華動漫」、「你親手殺死了自己苦心經營十年的咖波」、「之前還疑惑為什麼不進軍大陸，現在知道了」，直指作者立場明確，更揚言抵制，在小紅書平台出現大量退訂閱追蹤，不少人po文表示已經把表情包全部刪掉了。

面對一波負評，台灣網友也在社群上隔空回應，有人反嗆「中國人根本用不到LINE」、「玻璃心碎滿地」、「小粉紅集體崩潰」，雙方留言區形成激烈論戰。

爭議主因聚焦在《我的英雄學院》曾被中國網友指涉嫌影射歷史爭議事件。該作早期曾出現反派角色「志賀丸太」，名稱被部分中國粉絲認為影射二戰日本731部隊的活體實驗，引發強烈反彈。原作者堀越耕平與編輯部當時也曾公開致歉，但中國粉絲社群後續仍對作品相關內容與合作保持高度敏感。此次咖波宣布聯名後再次遭遇大量「出征」留言，咖波官方目前尚未針對爭議做進一步回應。

