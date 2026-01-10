小粉紅鼓吹走「馬杜洛模式」斬首台灣！專家曝現實面

國際中心／綜合報導



美軍3日閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）透露已抓到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，後續兩人已在曼哈頓法庭出庭應訊。對此，中國不少激進「小粉紅」開始鼓吹，解放軍應複製此一模式，對台進行「斬首行動」。不過，軍事專家認為，相較於美國已累積豐富實戰經驗，共軍現階段仍處於「學步」階段。

針對美軍在委內瑞拉成功的軍事行動，有中國網友在微博表示：「委內瑞拉的情況已為我們提供一種統一台灣的辦法，先用特種部隊逮捕賴清德，隨即宣布接管台灣，發放新的身分證，迅速達成決定性勝利。」但此類情境外界並非沒有討論過，根據《路透》報導，多數專家與學者認為，共軍距離真正做好準備仍相當遙遠。雖然中共持續取得先進武器，但外界對其是否能有效運用這些裝備，以及在戰鬥中整合武器系統的指揮結構，仍抱持高度懷疑態度。

美軍成功在委國執行斬首行動活捉馬杜洛，過程不到3小時。（圖／美聯社提供）目前任職於新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院的安全事務學者許瑞麟（Collin Koh）指出：「解放軍近來雖在部隊戰時整合方面努力追趕，但與美軍已累積數十年的經驗相比，仍僅是學步階段。」他進一步表示，由於執政的共產黨仍深度介入解放軍的指揮結構，外界對其能否充分發揮作戰效能仍存疑慮。

針對有小粉紅鼓吹共軍應複製美軍，在台灣執行斬首行動。專家直言雙方經驗差距太大。（圖／美聯社提供）



許瑞麟解釋，分散且具彈性的指揮控制層級在作戰中至關重要，這才能讓一線指揮官依據戰場態勢的變化，採取必要的主動作為，以因應軍事行動中高度的動態性與不確定性。針對中國網友的相關假設，民進黨立委陳冠廷直言這只是「幻想」，並指出解放軍無論在聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力，或高風險任務的實戰驗證方面，皆與美軍存在明顯差距。









