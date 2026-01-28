小粉紅「搬運」徒手搬運101影片！還2動作「置入」中國

國際中心／李明融報導

美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上週25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，在全程沒有繩索、安全防護下，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，這項歷史性的壯舉在全世界掀起熱烈討論，同時也讓台灣再被國際看見。不過，由於中國無法透過擁有轉播權的Netflix觀看，牆內立刻出現「盜版搬運」影片，且還對畫面動手腳，讓台灣網友看了直搖頭。

小粉紅「搬運」霍諾德挑戰101影片！還在台灣地圖加上「China」刪我國旗

霍諾德挑戰台北101，中國小粉紅盜錄轉播畫面還竄改。（圖／民視新聞）

刪國旗、改地圖！小粉紅「影音加工」規避審查





霍諾德挑戰台北101的過程中，直播畫面多次拍到中華民國國旗，且「Taiwan」字樣頻頻入鏡。儘管中國境內無法合法收視，仍有「小粉紅」翻牆將直播畫面「搬運」至中國社群平台。為了符合當地的網路審查規範，盜版影片不僅套上昏暗濾鏡藉此規避版權偵測，更惡意刪除我國國旗畫面，甚至將片中的「Taiwan」字樣強行改為「China」，並將標題標註為「中國台北101」。





小粉紅盜片自爽，遭大批台灣網友嘲諷。（圖／Netflix提供）





小粉紅盜片自爽 台網友嘲諷：可悲的催眠





中國這種無視版權且夾帶政治意圖的行為，在台灣社群引發強烈撻伐。不少網友留言嘲諷：「連直播都看不了的地區，還要用盜片的才能自爽，真的可悲」、「他們改天就會說霍諾德穿的是中國紅了」、「中國人被全世界討厭不是沒有原因」、「他們只能這樣催眠自己，其實全世界的人完全不 Care 他們的標籤」。更有網友聯想到國內政治局勢，諷刺道「看到這畫面，藍白陣營瞬間變成聾啞人士」。





