小粉紅call in！被噹「先能投票再說」語塞 苗博雅霸氣：不能接受台灣給中共管

台北市議員苗博雅10日開直播，一名來自中國的吳先生call in（文末直播影片1：43：16處），意圖宣揚「一國兩制」沒有想像那麼糟，兩人從歷史、文物角度討論，苗博雅一一反駁各種質疑，讓對方多次語塞，她強調：「台灣要給中共管的話，這個我是不接受的。」最後還教育對方，文明社會就是有緣就做個朋友，「話不投機也別威脅打人家」。

吳先生先詢問：「反共的原因是什麼？」苗博雅稱之所以反共，是因為喜歡台灣自由民主的生活方式，也希望這樣的自由民主不僅存在於她的人生，也能讓下一代享有，直言現在中共的制度，她個人無法接受。

吳先生接著提到，中國十分尊重台灣的民主生活方式，因此提出「一國兩制」方案，還說澳門是成功範例，被苗博雅反問：「澳門能夠擁有自己的民主嗎？澳門能選自己的總統嗎？」讓吳先生無法回答，只表示自己不住在澳門，又改口「人民追求的只是穩定富足的生活」。而苗博雅強調，澳門人喜歡，那澳門人去一國兩制，人民喜歡就尊重，「我們有我們自己的生活方式」。

另外，吳先生不認同「中國侵略台灣」的說法，還說俄羅斯的戰略目標不是占領烏克蘭，還以當年國民政府北伐的歷史為例，稱當時國際沒有人認為那是侵略，苗博雅則堅定立場表示：「中華人民共和國對另一個獨立自主國家發動武力，這就是侵略，這就是用武力改變界線。」

吳先生還意有所指暗諷台灣是腐敗的民主政權，稱中國這麼龐大的人口，「如果實行這種民主的話，你覺得它會變成什麼樣子？你們只有2300萬人口，說實話已經很亂了」，還稱中國是因專制政權才遲遲沒有去做統一動作，又說如果中國舉行投票希望國家統一台灣，你們會怎麼辦？苗博雅直接回覆：「你們先能投票再說好不好。」

吳先生還指出，故宮文物都是中國的，苗博雅順著他的邏輯表示：「你這樣講，大英博物館收藏非洲文物，那大不列顛帝國是不是跟非洲是同一個國家？」還說若1949年從中國帶來的都算中國的，「那中國國民黨也是你們的」，還反問：「你們什麼時候要（把國民黨）收回去？」再度講解文化上面有共通點，不代表一定是同一個國家。





