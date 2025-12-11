小粉紅call in喊一中被電爆！苗博雅反問「何時收回國民黨？」他尷尬了

政治中心／游舒婷報導

台北市議員苗博雅昨（10）日開直播時，一名來自中國的吳先生 call in，兩人在相關議題上展開激辯，話題從一國兩制、國共內戰一路延伸到故宮文物。吳先生頻頻提出質疑，但多次被苗博雅逐一回應、反問到語塞，全程內容隨後在網路引發熱烈討論。

直播中，吳先生詢問苗博雅「反共的原因是什麼？」苗博雅表示，她之所以反共，是因為喜歡台灣自由民主的生活方式，也希望這樣的自由民主不僅存在於她的人生，更能延續到下一代。她直言現在中共的制度，她個人無法接受。

吳先生則主張，中國十分尊重台灣的民主生活方式，因此才提出「一國兩制」方案，並稱有正面例子，更提到澳門是成功範例。不過苗博雅立即反駁，直問：「澳門有民主嗎？可以選自己的總統嗎？」吳先生無法正面回答，只表示自己不住在澳門，無法了解內部細節，接著改口稱「人民追求的只是穩定富足的生活」，仍迴避問題。

之後，吳先生還提到台灣憲法，表示憲法寫著「中國大陸和台灣是一個國家。」苗博雅聽了馬上否認，要求對方指出憲法是第幾條？吳先生聽了沉默幾秒，最後才說：「第幾條我不確定，你現在要一個大陸人說出來，我肯定說不出來。」

談到故宮文物時，吳先生質疑：「你們不自稱中國人，但故宮裡那些文物都是中國的啊！」苗博雅再度反嗆：「照你這樣講，大英博物館收藏非洲文物，那大不列顛帝國是不是跟非洲是同一個國家？」她並依吳先生邏輯延伸：「如果1949年從中國帶來的都算中國的，那中國國民黨也是你們的。那你們什麼時候要把國民黨收回去？」吳先生聽了再度語塞，最後只能回應：「我們不需要收啊！」聽完直播，下方就有網友留言直呼「感謝中國吳先生提供台灣人訓練邏輯的實用教材，真的不能被共產黨教育耶！」

