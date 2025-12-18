小粉紅call in辯論！他慘遭苗博雅「邏輯輾壓」無言了

政治中心／黃依婷報導

經常在個人YouTube分享時事見解，也會透過直播跟市民互動。（圖／翻攝畫面）

社民黨台北市議員苗博雅經常在個人YouTube分享時事見解，也不時會透過直播跟市民互動，昨（17）日她在直播表示，自己的節目就連國台辦都有在收看，因此開放觀眾打電話進節目一起交流，不久後就有中國民眾來電辯論，並喊出「兩岸是內戰」，隨後遭到苗博雅邏輯輾壓。

苗博雅在直播提到，1987到1991期間台灣就已經終止國共內戰狀態，且停止動員戡亂放棄反攻大陸的目標，她以此主張「這是國共內戰脈絡之下的終結」，中國民眾則認為，兩個地區的戰爭單方面宣布停戰無效，雙方並沒有簽過任何停戰協議。

苗博雅表示，她認為台灣政治有2350萬人的主權，出現的時刻就是在台灣經歷7次修憲的時候，7次修憲的歷程已經讓台灣變成一個跟中國不同的國家，且除了中國跟俄羅斯外，其他國家都反對單方片面以武力改變現狀，如果說這個是內戰的話，國際上不會說反對單方片面以武力改變現狀。

苗博雅也強調，現在中國沒辦法放棄以武力統一台灣，是因為共產黨的神話大到不能倒，中國觀眾則稱「這個跟中國共產黨沒有關係，哪怕明天共產黨就不是執政黨了，中國人照樣會希望跟台灣統一」，苗博雅也直球吐槽「大多數的人連台灣都沒來過」。

苗博雅點出現況，台灣跟菲律賓距離近，但台灣也不會想去統一菲律賓，同樣的狀況也可以放在越南、香港等鄰近地區；唯一一個在威脅要武力攻擊台灣的國家也只有一個中國，對方又稱「妳總是愛鑽牛角尖，總愛往這個要命的極端去想」，苗博雅也回「因為今天被威脅的不是你，你要台灣人怎麼不擔心自己的生存問題？我們的海底電纜為什麼一直被割斷？共機天天來台灣越過海峽中線，台灣人怎麼能不認為這是一個嚴重的問題？」。

