小粉絲上台一起「大跳」 丁噹4月慶生宣布驚喜

丁噹與家叡大跳，嗨翻全場。（相信音樂提供）

時隔十年，「全民情歌天后」丁噹將帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會前進高雄巨蛋開唱，3日搶先在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，現場湧入滿滿歌迷，丁噹當場「人來瘋」，一連在台上飆唱10首歌曲，包含〈我愛夏天〉、〈我愛他〉、〈手掌心〉，還邀來神秘小嘉賓「原民弟弟」家叡現身，兩人同台熱辣尬舞，氣氛熱絡。讓歌迷笑稱：「這根本不是簽票會，是小型演唱會吧。」

丁噹簽票會開場一連獻唱經典歌曲〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉，活動一開始就掀起全場大合唱。這次丁噹驚喜邀請日前在泰武鄉運動會上跳舞驚艷全場的家叡弟弟當嘉賓同台尬舞，兩人大跳〈叮叮噹〉默契十足。家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何，家叡則靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。

談到2026年的新年願望，丁噹表示，最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場。」而4月18日演唱會前一天正好是丁噹生日，她也笑著說，希望能把生日趴一口氣開兩天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮。而是否有機會加場，丁噹看著台下滿滿歌迷，幽默表示：「你們每一個人都是我的宣傳部同事，麻煩宣傳部的朋友們，大家辛苦囉！」此外，丁噹也宣布將於1月7日發行全新單曲〈最痛的遺憾〉。

