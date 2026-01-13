小約聘成大貪官！吞5400萬救命錢 台南長照爆貪汙 狂買房股爽過5年

記者陳佳鈴／台南報導

台南地檢署調查發現，陳嫌在短短5年內（2020年至2025年），聯手廠商狂搬公庫高達5407萬元，且胃口極大，自己獨吞了近5000萬元，行徑囂張至極，今依《貪污治罪條例》將其起訴。（圖／記者陳弘逸攝影）

台南市社會局爆發驚天貪汙案，一名負責長照業務的陳姓約聘人員，竟利用職務之便，將原本要補助給身心失能與弱勢長輩的「救命錢」，當成自家提款機。台南地檢署調查發現，陳嫌在短短5年內（2020年至2025年），聯手廠商狂搬公庫高達5407萬元，且胃口極大，自己獨吞了近5000萬元，行徑囂張至極，今依《貪污治罪條例》將其起訴。

鑽系統漏洞 勾結廠商造假單據

檢方查出，陳嫌因長期承辦長照輔具與居家無障礙環境改善業務，熟知衛福部平台與市府會計系統之間「未完整介接」的漏洞，且缺乏勾稽比對機制。看準這點，他勾結羅姓、黃姓兩名醫療器材業者，大量偽造不實的申請單據與發票，虛報輔具購置與修繕補助。這場「五鬼搬運」持續了近5年才被發現，顯示內部控管嚴重失靈。

廣告 廣告

爽拿9成贓款 買豪宅股票全被扣

令人髮指的是，這筆龐大的贓款幾乎全進了陳嫌口袋。在5407萬的詐領金額中，陳嫌實拿4953萬餘元，佔比超過9成，兩名共犯廠商僅分得零頭。陳嫌將這些黑心錢拿去購置豪宅、投資股票與購買保單。所幸檢方動作迅速，已查扣其名下現金、存款約3000萬元，以及價值千萬的房產與股票，後續將由法院宣告沒收並發還市府。

內部稽核抓包 市府怒喊告到底

針對這起重大弊案，台南市衛生局表示，該案是2025年5月透過內部控制機制主動發現異常，隨即將陳嫌調職解聘並移送法辦。市府強調對於貪瀆「零容忍」，除全力配合檢調偵辦外，也已委任律師對涉案人員提起民事求償，誓言追回每一分被貪汙的長照血汗錢。

更多三立新聞網報導

抗中共灰色襲擾！海巡署長親考無人機照 狂買440架組無人機大軍

牙齒變長好醜？老闆娘壓力大狂磨牙 牙齦萎縮現大縫 醫教這招救

春節前夕嚴查！海巡犬＋X光機發威 基隆港攔截中國毒電子煙闖關

國軍染黃！阿兵哥賣片給「創意私房」賺3千7 再創炮兵團傳未成年影片

