小紅書「突收陌生人私訊」他投上百萬投資 內政部示警：請勿使用

中國大陸App「小紅書」自去（2024）年至今，在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元，對此內政部警政署呼籲，小紅書未遵守我國《詐欺犯罪危害防制條例》，民眾權益無法獲得保障，請不要使用；對陌生人應保持警覺，有任何疑問務必先撥打165。

內政部警政署分享，有民眾在小紅書上收到一則陌生帳號私訊，對方的帳號主要經營投資理財等內容，一來就跟該民眾分享了很多投資新知，也一直對該民眾噓寒問暖，由於雙方財經觀念、三觀很合，沒多久對方就要求加LINE聊天，還傳了一個投資群組的截圖給該民眾，說這裡的投資資訊「很準、很穩」。

廣告 廣告

在對方的介紹下，該民眾到一個叫BitoPro的App註冊，跟著對方一起做虛擬幣投資。後來對方又說要幫該民眾操作，要該民眾交出帳號密碼，由於對方一直張貼獲利的畫面給該民眾看，因此該民眾也相信了對方所言，陸續把錢投進平台，並交由對方代為操作，過程中對方也不斷關心該民眾的生活近況，因此，該民眾對此人相當信任。

後續該民眾因為轉帳額度限制關係，想要一次入金大筆金額，對方就要該民眾分批把錢轉到不同的帳戶，聲稱會再幫該民眾統一集中到BitoPro上。當時對方給該民眾的理由聽起來都很合理，該民眾也沒有多想，總共轉了上百萬元進去。

近來對方突然聲稱，因為近期虛擬貨幣市場波動太大，需要先避風頭，不過該民眾的保證金現在為負值，需要補繳10多萬台幣的保證金，才能把之前的投資金額拿回來，由於此時該民眾已經沒錢了，對方便開始忽悠、漠視該民眾，這才讓該民眾意識到不對勁，立刻上網查詢，意外發現這根本是詐騙手法。

內政部警政署分享，假投資專家會在小紅書隨機私訊被害人，稱可以加入LINE投資群組，一起討論虛幣投資資訊，並引導註冊BitoPro App，要求提供帳號密碼代操，也謊稱需要入金到不同的帳戶，才可以進行投資，最後佯稱需繳交保證金，才能拿回資金。

對此警政署也分享四點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人代操，也不要匯款給個人帳號。

尋找投資老師，應認明對方投顧牌照，切勿相信來路不明的網友。

小紅書未遵守我國《詐欺犯罪危害防制條例》，民眾權益無法獲得保障，請不要使用。

對陌生人保持警覺，有疑問，務必先撥打165。

撰稿：吳怡萱





