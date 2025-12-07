小紅書上的「日本寺廟」竟標價6000萬：日媒揭露中資與黑道「爆買」寺廟的荒謬煉金術

​原本應是「諸行無常」的佛門淨地，為何搖身一變，淪為資本主義下的暴利「避稅天堂」？從日本寺廟住持的證言，到小紅書的貼文、與幾張銀座俱樂部的偷拍照，日本媒體揭開了那條連結著中資與地下社會的黑色產業鏈。​



由於少子高齡化，日本各行各業都面臨接班人不足的問題，連作為心靈依託的宗教也不例外。日本媒體指出，因爲無人繼承或信徒減少而被迫廢棄的寺廟，如今數量也不斷增加，甚至成為社會問題。真言宗豐山派的天明寺住持鈴木辨望對日媒表示，根據政府2023年的調查，擁有法人資格、卻沒有實際活動的宗教團體已高達4431個，面臨存續危機的寺廟更是不計其數，許多勢力抓準時機，正在積極收購這些寺廟，但他們卻不打算用來從事宗教活動。

鈴木辨望指出，寺廟的境土地、建物並不需要繳相關稅捐，如果成為宗教法人的代表，在傳承給下一代時也不需要繳納遺產稅。這對想要逃稅的富人階層來說極具誘惑力，因此那些沒有繼承人的宗教法人，就成了有心人的目標，這也使得日本法律給予宗教法人的稅務優惠遭到濫用，許多日本寺廟也不再具備社群中心或心靈寄託的公共功能。​鈴木辨望甚至指出，最近傳出許多中國人購買寺廟的情況，也有不少日本知名企業家、醫生成為買主。​

在小紅書上，就有高知縣一座寺廟以6000萬日圓的價格出售，據稱已有多位潛在買家探詢；在Google搜尋「宗教法人、買賣」等關鍵字，也會出現許多仲介業者，可見宗教法人買賣市場的熱絡程度。鈴木辨望說，仲介業者表面上看起來很正派。然而在宗教法人的買賣，扮演核心角色並非仲介業者，而是負責『採購』的掮客。這些掮客會先篩選出沒有繼承人或經濟困難的寺廟，然後對這些標的積極提案​

​如果被看上的寺廟屬於某個宗派，這些掮客會在檯面下設法說服寺廟脫離宗派，使其成為獨立狀態，宗教法人的董監事才能順利進行更，使得節稅甚至逃稅的行為能夠更順利的情形。鈴木辨望透露，有些掮客甚至動用黑道手段，以強硬手段逼迫寺廟買賣，比方說曾聽說有人被帶到銀座喝酒，然後被拍攝與安排女性的上床照威脅，這些老套手法總是能順利擺佈不諳世事的僧侶二代。

在實質掌握了宗教法人之後，節稅效果可說立竿見影，由此可見日本宗教法人的稅制有多寬鬆。鈴木辨望表示，只要方法得當，轉移寺廟所有權的不動產也能免課資產稅和遺產稅，加上代表或董監事沒有國籍限制，就連中國人也能順利擔任。這番操作方式最多可省下數億日圓的稅金，因此連中資也在積極收購寺廟。​而且一旦買下宗教法人，所謂的宗教活動就能在任何地方進行。甚至有在公寓裡掛上捲軸偽裝成寺院的例子。鈴木辨望擔憂，陷入困境的日本寺廟已變成某種不法地帶，淪為日本社會的嚴重問題。

日媒指出，鈴木辨望曾接手幾乎沒有信徒的寺廟，歷經多次嘗試與失敗後使其復興，因此他非常了解寺廟的嚴峻處境。對於中資和反社會勢力趁虛而入，他也抱持強烈的危機感。鈴木辨望說，與寺廟關係密切的火葬場目前也被外資的進駐，就以東京主要的火葬場來說，目前由公家經營的僅有兩座，其餘全被中資壟斷。鈴木辨望表示，日本社會遭到中資或不法勢力入侵的情況，應當讓更多日本人知道。

