小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理

社群平台小紅書因內容涉及詐欺，且對台灣官方發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年，國民黨立委黃健豪今日質疑，因內容有問題而下架整個平台，違反比例原則，也是言論審查，且下架是因為涉詐還是資安疑慮都說不清楚。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹則表示，尊重主管機關的處理。

交通委員會今審查「衛星廣播電視法修正草案」，黃健豪表示，過去幾天，小紅書被下架引發網路很大討論，黃健豪質疑，下架小紅書，官方說法是涉及詐騙，而只要平台上內容有涉及詐騙，是否就要封鎖？

廣告 廣告

黃健豪更說，過去被稱為犯罪溫床的APP「Telegram」，經常涉及洗錢、虛擬貨幣交易等，政府的作法卻是封頻道，不是封禁平台，政府應該說清楚，下架小紅書到底是因為涉詐還是資安問題，否則因為內容封平台，就有管制言論自由的問題。

對此，陳崇樹表示，小紅書的個案，NCC有一起開會，但由其他機關主政，撇除資安問題，比例原則的確是重點。只是大陸有霸王條款，只要政府需要，平台就需要提供資訊，這就涉及到資安疑慮，資安就是國安的情況下，尊重主管機關與數發部處置。

【看原文連結】

更多udn報導

每天走萬步沒用？醫點不易失智者2項意外共同點

2025最後天赦日！曝這天補財最強 錯過等80年

豪宅怪規矩！馬桶要全家集滿才能沖 媳婦崩潰

2025最無聊手機出爐！外媒評最佳與最失望