小紅書不來台申請？他舉例淘寶：又不是白痴
[NOWnews今日新聞] 內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令。不過因小紅書在台灣擁有3百萬用戶，政府禁令引發民眾疑慮。財經網紅葉育碩說，封鎖小紅書對不關心政治的年輕人造成巨大影響，政府要求小紅書落地合法，但照過去民進黨的處理模式，小紅書根本不敢來台灣。
葉育碩說，網軍試圖將小紅書遭封描繪成「平台活該，政府防詐」，並宣稱小紅書因不配合調查而被封是合理的。這種「平台不配合所以被封」的論述，只能誤導不了解跨國營運的人。他強調，世界通則是：跨國平台若要配合當地調查，前提是它在當地有分公司、有資料本地化、以及營運架構。小紅書總部位於中國，不可能無條件配合境外政府，必須先「合法落地」。
他接著指出問題核心：正常國家要求外國公司落地，只需走商業登記與法規程序，但兩岸關係卡在灰色地帶多年。當年的服貿協議本來是要將這類跨境服務納入法律框架處理，但因民進黨堅持不審、不談、不過，企業缺乏法源落地，自然也不會把資料放在台灣。
葉育碩直言，「你不給合法落地的門，卻要求平台『依法配合調查』？要求本身就沒有法源基礎。」他認為，這是制度上的現實，而非企業是否配合的問題。他以過去的淘寶事件為例，指出政府的政策標準完全靠政治風向運作。當年淘寶透過英商架構設公司，政府以「實質是陸商」為由要求對方撤離；然而，在對方撤光後，政府又稱淘寶、拼多多等平台未落地會造成豬瘟風險，要求「限期來台納管」。
他表示，小紅書事件也是同樣邏輯，企業不會是白癡，在「制度沒建立、法規沒補齊、落地沒門、政策可隨時翻盤」的環境下，一旦投入資金設點、接受監管，隨時可能被一句話關門撤離，政府在被質疑不民主時，會立即用圖卡洗地，將問題歸咎於「不是政府封，是平台不配合」，一切責任歸咎在「別人」。
葉育碩總結，真正的問題不在小紅書或平台本身，而在於政府的治理模式：「永遠在『人治推進法治』、永遠在政治需要時找背鍋者、永遠把責任推給他方。」 他認為，這種治理方式，才是最不民主的地方。
