小紅書不回應、不落地、不受管 林月琴批在野黨「荒謬、狹隘」

民進黨團副書記長林月琴。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 內政部昨（4日）公告將針對小紅書等高風險社群平台採取限制接取措施，引發在野黨批評政府「箝制言論自由」，甚至有人嘲諷「為什麼不乾脆禁臉書」。對此，民進黨立委林月琴今（5）日強烈反擊，直指在野黨「荒謬、狹隘」，完全忽略問題真正核心。

林月琴指出，小紅書遭限制的關鍵並非因為其為中國平台，也不是因詐騙金額大小，而是與Meta等在台具有法人、願意遵守我國法令的平台相比，小紅書始終不願配合政府要求。「我們發文要求小紅書說明，他完全不理會。」她強調，這才是影響重大之處。

她舉例，今年臉書因違反《詐騙防制條例》遭數發部重罰逾千萬元，是因為政府能依法要求平台負責；但若同樣狀況發生在小紅書上，「我們沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府、也沒有法人代表，給予時間說明也完全不回覆。」意即使用者遭詐騙時，政府完全無法對平台採取處置。

林月琴也提到，中國製社群平台長期存在「違法蒐集個資、回傳中國」的疑慮，且相關服務在資安檢測上「超過15項不合格」，風險遠高於一般平台。

她澄清，政府並非全面禁止，而是給予小紅書一年改善期，只要願意配合法令、接受台灣政府管控，仍有可能在一年後恢復服務。她批評，在野黨不理解問題本質、只會冷嘲熱諷，「政府努力在做，在野一直說風涼話，你說誰能不憤怒？

