小紅書不打詐被禁1年！侯漢廷扯應加強兩岸司法互助：不請國台辦幫忙？

小紅書涉入詐騙1706件、資安監測不合格，內政部依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取，暫定1年。新黨北市議員侯漢廷5日稱，為何不請國台辦協助？為何不加強兩岸司法互助？更稱若台灣方面主動通報詐騙帳號，相信小紅書公司也樂意維護平台乾淨。

內政部長劉世芳昨強調，按照行政程序，把通知函送到小紅書上海母公司已經是完成行政程序，完成程序後就按照方式請數發部跟TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在《詐欺危害防制條例》第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。

侯漢廷發文稱，民進黨說小紅書不理他，那為何不加強兩岸司法互助？請國台辦協助？小紅書2024年打詐封殺492萬違規帳號，「若台方主動通報詐騙帳號，相信小紅書公司也樂意維護自己平台乾淨」。他批評，民進黨不努力解決，不積極打詐，無視台灣300萬用戶的權益，只想著一刀切封殺。當然是政治目的大於防詐目的。

侯漢廷又稱，臉書一天在台詐騙約2.8億，倘若在中國開放臉書，金額不知數倍起跳，「大陸封臉書，青鳥批沒收言論自由；現在民進黨封小紅書，青鳥歌頌保護防詐」。他質疑，怎不反過來思考，民進黨放縱最大的詐騙平台，而中國才是防詐？「民進黨抓小放大的行為，逼人翻牆，才是沒收言論自由？」

