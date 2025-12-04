小紅書不能用了？內政部下重手「停止解析、限制接取」 馬士元喊話國人別再下載

中國社群平台「小紅書」近年受到不少台灣民眾青睞，據統計在台灣用戶數量已逾300萬人，但國家安全局先前進行資安檢測，發現小紅書在15項指標全數未合格，內政部政務次長馬士元今（4）日下午於內政部警政署刑事警察局記者會中宣布，警政單位已發函主管機關，依法對小紅書進行限制接取、停止解析，相關作法將暫時維持一年，也喊話國人不要再下載、使用小紅書。

刑事局指出，小紅書去年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，卻因無法依法調取必要資料，使執法機關偵辦面臨重大困難，形成法律真空；然小紅書近期在台灣急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但無法管轄致被害人求償無門。為此，內政部將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，將對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

據指出，小紅書並非全台首個被依法停止解析、限制接取的軟體，但確實是第一個大型軟體。行政院打詐指揮中心副執行秘書賴正庸說明，限制接取類似限流，不至於無法使用，但使用小紅書時，「會不會有網頁顯現，這就要看耐心了，如果同時有非常多人在上，那你可能要等到很久以後才會出現網頁。」賴正庸向《風傳媒》透露，警政單位已發文台灣網路資訊中心，不久後就會有感。

發函小紅書被已讀不回 馬士元：逃避中華民國法律管轄

「所有在中華民國境內所使用的數位平台或者是應用程式，它都必須要符合中華民國法律的規範， 我想這個是最基本的一個要求。」馬士元表示，過去有非常多國際軟體、平台都有在台灣註冊，接受中華民國的法律管轄；而小紅書在國安局資安檢測項目中15項都不合格，包括資料儲存、用戶個資存取等，這是非常嚴重的問題，也彰顯我國對小紅書監管的法律真空。

馬士元說，國人目前在小紅書上遇到非常多詐騙，甚至出現色情、兒少等問題，但小紅書在中華民國境內不受法律管轄，我國行政機關無法調閱，警政機關也無法協助民眾追查偵辦，「這個嚴重的侵害中華民國的數位主權， 我想這個是一個很緊急的一個狀況，因為他的用戶數上升的非常快。」

馬士元說明，內政部及警政單位其實已注意小紅書一段時間，今年10月14日曾透過海基會發文給小紅書在上海的母公司，要求其在中華民國境內要運作，就必須要受到中華民國法律管轄，並回應我國要求對其平台的各式違法違規行為改善，但對於我方要求20天內回應，至今卻都未有回應，「這家公司在逃避整個中華民國法律管轄權，這件事情是很明確的。」

​內政部政務次長馬士元表示，國人目前在小紅書上遇到非常多詐騙，甚至出現色情、兒少等問題，但小紅書在中華民國境內不受法律管轄，我國行政機關無法調閱。（資料照，內政部提供）

馬士元：小紅書在中國境內也受到裁罰，就是惡意平台

馬士元提到，小紅書在中國境內也多次受到中國公部門裁罰，可見小紅書不僅是在台灣有問題，在全球各地，甚至在中國都有多次違規機率，這也顯示小紅書並非是善意平台，風險非常高，「對我們來說，它就是一個惡意的平台，它就是一個不受法律控制，而且有不明目的的一個平台。」

「如果政府不去做任何的行動、坐視不管的話，是對公權力的棄守。」馬士元強調，若政府不對小紅書有所反制，對守法業者也非常不公平，因此將要求數位網路科技主管機關及應用程式服務提供業者，依法進行限制接取及停止解析，相關作法將暫時維持一年。事實上，我國相關單位今年已對出4萬5090個平台進行攔阻，「小紅書不是第一例，當然也不會是最後一例。」

馬士元說，對小紅書進行攔阻是非常重要的步驟，這是要求其恪遵中華民國法律義，必須採取的嚴正立場，政府也會堅持到底，「我們也呼籲國人，如果有下載小紅書的，請不要再使用，我們有非常多的合法平台可以使用，如果還沒有下載小紅書的，請不要下載。」

「政府打詐工作會持續進行，對於惡意軟體、惡意平台，政府的執行公權力絕對不會退縮。」馬士元也說，現在有許多平台業者在小紅書上刊登廣告，呼籲相關業者善盡社會責任，停止小紅書的廣告的刊登，同時也懇切的希望蘋果（Apple）、Google等平台，能夠考慮到小紅書的資安及個資風險，在台灣的應用程式商店中將小紅書下架，但我國目前沒有相關法令，因此只能希望業者配合。

