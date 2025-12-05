小紅書不遵守台灣平台規範被禁一堆人跳腳！林秉宥：反政府反到智商都不要了

小紅書涉詐且資安檢測不合格，也未遵守平台管理規範，在台無法律代表人，確定被封鎖一年。 圖：翻攝自小紅書

[Newtalk新聞] 中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，發函給小紅書母公司後未讀未回，且小紅書未依規範在台設置法律代表人，未受中華民國法律管轄。內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令1年，此舉再度引發藍白跳腳。民進黨議員林秉宥直呼，反政府反到自己智商都不要，平常抱怨政府不做事，但小紅書對台灣的反詐工作不讀不回還幫忙說項。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

馬士元提到，為保障台灣用戶個資安全，行政院、內政部和警政單位關注一段時間，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。

林秉宥提到，十多年前，Line的業務開始在台灣大規模擴張的時候，就開始與台灣政府合作，針對一定刑度以上的案件提供資料，這就是為什麼那些在line上面傳假訊息的人抓得到。

至於Meta，林秉宥坦言，雖然大部分時間處理詐騙的效率很低，但是在台灣有辦公室，跟數發部有聯繫窗口，每天持續都在處理詐騙案件，效率令人抓狂，但起碼還會回信。

林秉宥指出，只有小紅書來自天朝上國，對台灣的反詐工作不讀不回，被限流根本連談剛好都不夠，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已。

最後，林秉宥也納悶那些小紅書被禁就跳腳的人，反政府反到自己智商都不要，那已經不是詐騙的問題了，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

內政部昨日強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

