小紅書不配合打詐遭禁1年？侯友宜：不要牽扯到意識形態

新北市長侯友宜10日受訪指出，打詐需要大家一起合作，不要牽扯到意識形態。（高鈞麟攝）

內政部4日以大陸社群平台「小紅書」涉詐、不配合打詐為由，宣布對小紅書停止行網際網路解析及限制存取，暫定施行1年。台北市長蔣萬安批評民進黨「反中反到變成共產黨」，還要中央提出其他社群平台的打詐成效。新北市長侯友宜10日受訪指出，打詐需要大家一起合作，不要牽扯到意識形態。只有大家努力壓制打詐，才是人民之福。

侯友宜表示，人民最關心的就是不要發生詐騙集團來騙自己的財產，若發生後，相關機關能立即有效打詐，也能追回損失。打詐需要是大家一起合作，不要牽扯到意識形態，只有大家努力壓制打詐，才是人民之福。

侯友宜強調，打詐最重要的是源頭管理，不論是數位發展部、金管會，一定要有公開、透明、一致性的機制，可以接受大家檢核。所以希望採取嚴格的標準、一致性的標準，讓人民可在第一時間預防詐騙集團，不要讓人民受到傷害，這才是最大的方向。

