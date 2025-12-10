小紅書不配合打詐、資安有疑慮被暫禁一年...中國國台辦宣稱是「反民主」：青年愛用的就非擋不可

近期內政部因中國社群APP「小紅書」不配合打詐，對其宣布封禁、暫定期間一年；陸委會日前強調，此舉是針對任何有關詐騙方面，並非跟兩岸有關。中國國台辦今（10）日舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華稱，從封鎖中國購物平台、影音平台，再到封禁中國社交平台，民進黨已成名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。他說，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。

廣告 廣告

內政部長劉世芳日前也表示，小紅書沒在台灣落地，無法定代理人能聯絡，內政部多次發函要求卻已讀不回，因此政府才會依法行政作出處分。



對此，陳斌華今表示，不禁想到《左傳．桓公十年》中的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。他說，眾所周知，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。



陳斌華稱，台灣民眾藉由小紅書了解中國真實情況，與中國用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息繭房」和對中國的污蔑抹黑「塌了房、破了功」，因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒；其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和不安。



關於反詐，陳斌華說，臉書在台灣去年涉詐近六萬件，今年也已超過三萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量，因此，民進黨當局名為反詐，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾、特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

(圖片來源：中國國台辦例行記者會)

更多放言報導

國台辦再開臉書專頁、被網友灌爆！梁文傑透露「蠻羨慕的」陸委會想開微博帳號⋯特別提醒：配合中共相關行為恐觸法！

辦臉書帳號欲加強「政策宣傳」國台辦反遭台網友萬則留言灌爆⋯敏感言論刪不完索性放任